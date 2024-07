Paulina Krupińska planuje rodzeństwo dla swojej córeczki? Gwiazda chętnie uchyla rąbka tajemnicy na temat swojej pociechy i od czasu, kiedy ona i Sebastian Karpiel-Bułecka zostali rodzicami, są naprawdę szczęśliwi! Widać to niemal na każdym kroku i wtedy, kiedy rozpływają się nad swoją córeczką. Paulina Krupińska w rozmowie z Party.pl wyznała, czy planują z ukochanym kolejne dziecko:

Jeśli chodzi o rodzeństwo dla naszej córki to my nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, ale nie mamy żadnego ciśnienia, że to musi się stać teraz, za rok czy za dwa. Najważniejsza jest teraz Tosia, a to inne same przyjdzie.