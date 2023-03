Internauta posądza Paulinę Krupińską o romans: "Nie dziwię się, że mąż ma nerwicę". Mocna odpowiedź

Pod koniec lipca Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska powitali na świecie swoją córeczkę Antosię. Świeżo upieczeni rodzice są zachwyceni i chętnie opowiadają o dziecku. W sobotę w "Pytaniu na Śniadanie" muzyk zdradził, co zmieniło się w jego życiu po narodzinach pociechy: Stałem się bardzo skłonny do wzruszeń. Pojawienie się dziecka sprawiło, że zacząłem inaczej zupełnie przeżywać świat. W tej chwili wszystko robię ze zdwojoną mocą i wszystko sprawia mi dwa razy więcej radości niż przedtem. Niesamowite uczucia i jest to coś magicznego. Sebastian Karpiel-Bułecka o córce i Paulinie Krupińskiej Góral podkreślił również, że jest bardzo szczęśliwy i... wyspany. Wszystko dlatego, że Antosia jest bardzo grzeczna. Muzyk wspomniał także o swojej ukochanej, Paulinie Krupińskiej : Mam bardzo grzeczną córkę, bardzo dobrą narzeczoną, która po prostu jest dla mnie dobra i nie mam powodów do zmartwień, smutków i nerwów. Wokalistka zdradził też jakim jest tatą: Jestem zaangażowany w wychowanie mojej córki. Sprawia mi to dużo radości. Oczywiście nie uciekam przed tym, wręcz przeciwnie. Kiedy tylko mogę staram się w pełni uczestniczyć w tych wszystkich czynnościach. Sebastian Karpiel-Bułecka o zazdrości wobec Pauliny Krupińskiej Muzyk opowiedział także o tym jak to jest żyć z jedną z najpiękniejszych Polek. Karpiel przyznał, że bywa zazdrosny: Oczywiście, że jest się zazdrosnym. W ogóle jest się zawsze zazdrosnym, ale w odpowiednich proporcjach. Jeżeli jest miłość to jest też odrobina zazdrości, ale takiej w pozytywnym znaczeniu. Za Paulinę i Sebastiana trzymamy mocno kciuki! Zobacz: Paulina Krupińska wróciła do pracy! 6 tygodni po porodzie!​ Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka są zachwyceni Antosią Sebastian Karpiel-Bułecka w...