Cały czwartek gwiazdy w Polsce i na świecie zasypywały swoje profile instagramowe zdjęciami mniej lub bardziej wymyślnych przebrań halloweenowych. Anglosaskie święto-zabawa, polegające na przebieraniu się i straszeniu oraz zbieraniu słodkości, od kilku lat przyjmuje się również nad Wisłą.

Patrząc na social media, można uznać, że stało się już świętem powszechnie uznanym. A jednak... Przeciwko straszydłom w przeddzień Wszystkich Świętych protestuje w Polsce Kościół Katolicki, a przynajmniej część jego przedstawicieli. Zaadaptowana na potrzeby polskie tradycja nie podoba się jednak również całej rzeszy ludzi.

Potwierdza to dyskusja, jaka rozpętała się pod ostatnim postem Pauliny Krupińskiej.

Piękna modelka, dziennikarka i była Miss Polonia zamiast przebranych zdjęć zamieściła na swoim profilu instagramowym dwa zdania:

Tyle wystarczyło, by wywołać dyskusję. Początkowo komentujący bronili niewinnej tradycji przeniesionej jako dziecięca zabawa do Polski.

Zaczęła przyjaciółka i partnerka Pauliny z "Dance, Dance, Dance" Klaudia Kalejcio, która w odpowiedzi strwierdziła krótko: - Tak, zwłaszcza !!! ???????? #kocham

Wtórowali jej inni.

A nam po drodze, żałosna jest ta cała nagonka na Halloween. (...) Dziwaczne to prowokujące pytanie pani Krupińskiej bardzo mnie "rozbawiło" no nie zabłysnęła Pani tym razem wręcz odwrotnie.

Na co odpowiedziała Krupińska:

Z czasem jednak coraz więcej osób poparło zdanie Pauliny. Np. Anna Kalczyńska. Dla dziennikarki okres jest szczególny, niedawno zmarł jej bowiem ojciec.

A za nią inne osoby obserwujące profil modelki:

Popieram! Nasze polskie zwyczaje zanikają, ustępując tym z zagranicy... Niestety takie czasy nastały...

Ja też nie. Totalnie tego nie czuje. A argumenty, że to oswajanie ze śmiercią w ogóle do mnie nie trafiaja, bo co wiedźmy i straszydła mają wspólnego ze śmiercią?