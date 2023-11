Przebranie na Halloween to duże wyzwanie - możesz wybrać z setek gotowych strojów lub stworzyć własny look. W ten wieczór nie musisz stawiać tylko na mroczne i przerażające przebrania. To noc podczas której możesz być kimkolwiek chcesz. Poniżej znajdziecie nasze propozycje przebrań na Halloween dla dorosłych i dla dzieci.

Przebrania na Halloween dla dorosłych

Zakonnica

Oglądaliście film Zakonnica z zeszłego roku? Z pewnością nie chcielibyście spotkać takiej kreatury podczas samotnego spaceru. Strój zakonnicy dostaniecie w każdej wypożyczalni strojów. Do tego koniecznie wybielcie twarz i załóżcie kolorowe soczewki. Przygotujcie się jednak na to, że znajomi nie będę chcieli Wam patrzeć prosto w oczy.

Wampirzyca

Strój wampira to klasyk, możesz go wystylizować na wiele sposobów. Jeśli masz mało czasu, wystarczą sztuczne nakładki na zęby, które imitują wampirze kły. Możesz postawić na seksowną kusicielkę lub mrożące krew w żyłach przebranie - wybór należy od Ciebie.

Diabeł

Pamiętaj - diabeł to nie tylko rogi, ale również charakter i elegancja. Czarny garnitur świetnie sprawdzi się w tym przebraniu. Jeśli na co dzień jesteś mało pewny siebie, to tym strojem z pewnością dodasz sobie odwagi. W końcu na jedną noc staniesz się najwyższym z demonów, księciem ciemności i królestwa grzechu.

Nieboszczyk

Szkielet, duch czy zombie - wszystko co martwe, jest mile widziane na Halloween. Taki strój może być zarówno zabawny, jak i przerażający. Aby stać się duchem wystarczy wybielić twarz, a zombie powinien mieć na sobie trochę sztucznej krwi.

Przebrania na Halloween dla dzieci

Superbohater

Halloween to nie tylko czarne charaktery. Każdy mały chłopiec marzy o tym, by choć na chwilę zmienić się w superbohatera. Strój Batmana lub Spidermana na pewno zrobi wrażenie. Nikomu nie straszna będzie noc pełna czarownic i wampirów, jeśli spędzi ją w towarzystwie obrońcy ludzkości.

Wróżka

Przebranie wróżki sprawi, że każda dziewczynka poczuje się jak bohaterka bajki. Dobra wróżka będzie chroniła inne dzieci przed złymi mocami. Do tego przebrania niezbędna będzie piękna sukienka, kapelusz i magiczna różczka.

Klaun

Strój klauna to idealny wybór na imprezę Halloween'ową. Jest jednocześnie zabawny i nieco straszny. Nigdy nie wiadomo czy to zabawny klaun, który rozbawia dzieci w cyrku czy wilk za zamknięty w ciele owieczki. To przebrania sprawdzi się zarówno u chłopców, jak i u dziewczynek.

Przebrania na ostatnią chwilę - dodatki na Halloween

Nie musisz mieć gotowego przebrania, żeby przygotować się do imprezy na Halloween. Wystarczy kilka ciekawy dodatków, żeby całkowicie odmienić Twój look.

Najciekawsze dodatki na Halloween:

wampirze kły,

kolorowe soczewki,

kapelusz czarownicy,

peleryna i kapelusz Zorro,

mroczne muszki, krawaty i skarpetki,

bandaże,

mroczny makijaż.