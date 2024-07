Wielki finał Miss Universe 2013 zbliża się wielkimi krokami - już 9 listopada w Moskwie kandydatki z całego świata powalczą o koronę tej najpiękniejszej. Wśród nich nasza Miss Polonia Paulina Krupińska, która ma duże szansy, aby odnieść sukces. Przypomnijmy: Krupińska W BIKINI na Miss Universe. Te zdjęcia zobaczy świat

Do wielkiego finału pozostało tylko kilka tygodni, więc postanowiliśmy zapytać naszą miss o przygotowania do tego wydarzenia. W rozmowie z AfterParty.pl Krupińska wyznała, że kompletuje garderobę i dba o kondycję, ale jest zwierzęciem scenicznym i podchodzi do konkursu bardzo spokojnie.

Przygotowania do finału Miss Universe przede wszystkim pod względem fizycznym i kompletowania garderoby. Ale raczej nie mam jak się przygotowywać, bo jestem zwierzęciem scenicznym i na scenie czuję się jak ryba w wodzie. Mam nadzieję, że to będzie mój najmniejszy problem, a o to chodzi głównie w tym konkursie, żeby zaprezentować się dobrze na scenie.

Paulina dodaje też, że prawdopodobnie jest jedną z najstarszych startujących w Miss Universe uczestniczek, co jej zdaniem będzie jej atutem i pozwoli zaistnieć.

Jestem chyba najstarszą uczestniczką konkursu Miss Universe i przede wszystkim z racji mojego doświadczenia 10-letniego jako modelka mam nadzieję, że uda mi się zabłysnąć na tle innych dziewczyn i zostanę w jakiś sposób zauważona - wyznała.

Jak na szanse koleżanki zapatruje się poprzednia Miss Polonia, Marcelina Zawadzka? Marcelina mocno kibicuje Paulinie i trzyma za nią kciuki, bo doskonale wie, jak ciężkim konkursem jest Miss Universe. Wspomina też swój pobyt w Las Vegas podczas wyborów Miss Universe 2012, w których zakwalifikowała się do finałowej 16.

Za miesiąc Paulinka jedzie do Moskwy, mam nadzieję, że też uda mi się wizę załatwić i pojechać jej kibicować, to byłoby bardzo fajne. Ja pamiętam jak byłam pół roku temu w Las Vegas i reprezentowałam nasz kraj i to nie było proste. Byłam tam praktycznie samotna, nie było nikogo od nas, więc byłam zagubiona. Ale zaprzyjaźniłam się z dziewczynami z Wenezueli, Hiszpanii, Puerto Rico i mam z nimi kontakt do dziś i życzę Paulince też takich fajnych znajomości i naprawdę trzymam za nią kciuki, bo wiem, że jest ciężko - powiedziała w rozmowie z AfterParty.pl Zawadzka.

Entuzjastycznie do obecości Pauliny na Miss Universe podchodzi również Aneta Kręglicka - słynna Miss Polonia i nasza pierwsza i jedyna dotąd Miss World z 1989 roku. Kręglicka poznała Krupińską i obie panie wzięły nawet udział we wspólnej sesji zdjęciowej (zobacz: Krupińska W BIKINI na Miss Universe. Te zdjęcia zobaczy świat).

Paulina jest przepiękną, przede wszystkim uroczą osobą. Mam nadzieję, że i urodą i osobowością zauroczy jurorów. Ona ma coś takiego pogodnego, ciepłego i ujmującego w twarzy i wierzę, że te wybory wygra - trzymam kciuki i szczerze kibicuję - zapowiada w rozmowie z nami.

