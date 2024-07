Za niecałe dwa tygodnie wielki finał Miss Universe 2013 w Moskwie, a do stolicy Rosji zjechały się już kandydatki z całego świata. Nie brakuje wśród nich naszej Miss Polonia Paulina Krupińska, która na razie radzi tam sobie doskonale. Przypomnijmy: Wielki sukces Polki na Miss Universe! Będzie korona?

Jak już informowaliśmy wcześniej, Paulina jako jedna z 20 kandydatek znalazła się w elitarnym gronie Miss, które zakwalifikowały się do prestiżowego pokazu Tony'ego Warda w ramach Mercedes Benz Fashion Week Moscow. Wydarzenie to odbyło się wczoraj wieczorem i Krupińska otwierała i zamykała pokaz, prezentując dwie efektowne kreacje. To ogromne wyróżnienie Polki i kolejny dowód na to, że możemy liczyć na to, iż z Moskwy Paulina wróci z koroną.

Paulina Krupińska na pokazie Mercedes Benz Fashion Week Moscow. Piękna?

Krupińska podczas zgrupowania Miss Universe 2013 w Moskwie: