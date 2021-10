Paulina Krupińska mocno ścięła włosy! "Jak szaleć to szaleć" - pisze gwiazda "Dzień Dobry TVN"

Paulina Krupińska pokazała się fanom w zupełnie nowej fryzurze. Gwiazda ścięła włosy, a za jej metamorfozę odpowiada znany stylista fryzur - Łukasz Urbański. Fani są zachwyceni nowym wizerunkiem prezenterki "Dzień Dobry TVN". Zobaczcie sami, jak dziś wygląda!

Zobacz także: Paulina Krupińska poprawiała urodę i wstrzyknęła sobie botoks?! Gwiazda TVN zdradziła prawdę

Paulina Krupińska ścięła włosy!

Kobieta zmienną jest, a więc i w życiu Pauliny Krupińskiej przyszedł czas na małe zmiany. Prezenterka wybrała się do swojego ulubionego fryzjera, Łukasza Urbańskiego (ostatnio było o nim głośno, ponieważ to on stał za kontrowersyjnym cięciem u Olgi Król w "Top Model") i... ścięła włosy o dobre kilkanaście centymetrów!

Jak szaleć to szaleć 🔥🔥🔥 - napisała w sieci Paulina.

Instagram

Zmiana jest rzeczywiście spora, wystarczy porównać te dwa zdjęcia - po i przed metamorfozą! A może to jednak... peruka? Kiedy Łukasz Urbański zapytał fanów, co myślą na temat tej zmiany, jedna z internautek napisała:

Skoro już ścięte to jakby nie ma wyboru 🤣🤣

Wtedy Urbański odpowiedział:

wcale nie muszą 🤷‍♂️😂😂

Jak myślicie, Paulina rzeczywiście zdecydowała się na taki krok?

Instagram

Paulina Krupińska i tak dostaje mnóstwo pochwał od fanów i znajomych, którzy piszą:

no CZAD!!!!🔥🔥🔥🔥🔥 - Anna Starmach O M G 😍🔥🔥🔥🔥petarda - Marina Szczęsna Sztos🔥 też się kiedy odważę 🤪 - Ania Wendzikowska Oł jea! 🔥 - Aleksandra Kwaśniewska.

A Wam się podoba nowa fryzura Pauliny?