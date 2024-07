Związek Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiela-Bułecki wzbudza wiele emocji. Zakochani myślą o sobie bardzo poważnie i już planują wspólne mieszkanie. Modelka coraz rzadziej pojawia się na warszawskich salonach, w więcej czasu spędza w Tatrach. Zobacz: Krupińska i Karpiel-Bułecka coraz poważniej myślą o związku. Już wiją gniazdko w Tatrach

Plotkowano również o tym, że ucieczka Krupińskiej ze stolicy spowodowana jest chęcią założenie rodziny i ustatkowania się. Okazuje się, że najprawdopodobniej nie są to tylko spekulacje, a gwiazda rzeczywiście wkrótce zostanie mamą. Plejada.pl podaje, że jest to już szósty miesiąc. Co ciekawe podczas ostatniej wizyty Pauliny na jednej z imprez nic nie było widać.

Paulina Krupińska jest w szóstym miesiącu ciąży i już nie może się doczekać, kiedy powita na świecie dziecko swoje i Sebastiana. Odkąd latem ubiegłego roku zaczęli się spotykać, czuli, że są sobie przeznaczeni - czytamy w tabloidzie.

Będzie chłopiec czy dziewczynka?

