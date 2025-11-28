Trzy lata temu Jakub Rzeźniczak i Paulina Rzeźniczak powiedzieli sobie "tak" podczas kameralnej ceremonii na plaży w Miami na Florydzie. Uroczystość została utrzymana w tajemnicy – wiedziało o niej jedynie najbliższe grono. Dziś małżeństwo świętuje swoją kolejną rocznicę ślubu wyjątkowymi wpisami w sieci.

Trzecia rocznica ślubu Pauliny i Jakuba Rzeźniczaków

Trzy lata po ceremonii Jakub i Paulina Rzeźniczakowie opublikowali w mediach społecznościowych wspomnienie tamtego dnia. Do zdjęć ze ślubu każde z nich dołączyło wzruszające wpisy:

3 rocznica ślubu. Piękne 3 lata za nami, wiele radości, uśmiechu, ale też trudnych chwil. Najważniejsze, że zawsze razem, za rękę i małymi krokami do przodu - napisała Paulina Rzeźniczak

Z kolei Jakub Rzeźniczak na swoim Instagramie wrócił wspomnieniami aż do momentu pierwszego spotkania z Pauliną. Jak się okazało, od pierwszej chwili czuł, że to właśnie ona będzie jego żoną.

Gdy się pierwszy raz spotkaliśmy, powiedziałem Paulince, że zostanie moją żoną. Czułem to od pierwszej chwili, od pierwszego spojrzenia. Już ponad 4,5 roku idziemy tak razem przez życie. - napisał piłkarz

Sportowiec w swoim poście nie ukrywał także, że razem z żoną dużo przeszli i wylali razem morze łez. Przypomnijmy, że początki ich relacji nie były łatwe ze względu na hejt, który wylał się na parę tuż po tym, jak ujawnili swój związek. Niewielu dawało im szanse na przetrwanie, jednak oni udowodnili, że prawdziwa miłość wszystko zwycięży.

Jest pięknie, ale wylaliśmy też razem morze łez… przed nami jeszcze długa droga, ale doceniam każdy dzień, gdy się budzę i jesteś obok mnie. Dziękuje - dodał Jakub Rzeźniczak

Fani przesyłają ciepłe słowa i gratulacje dla pary

Pod postami Pauliny i Jakuba Rzeźniczaków związanymi z ich trzecią rocznicą ślubu pojawiło się mnóstwo komentarzy od internautów. Fani przesyłają gratulacje i ciepłe słowa dla pary.

Gratulacje i kolejnych pięknych rocznic

Wszystkiego najlepszego Kochani dla Was. Życzę Wam Miłości, szacunku, wzajemnego wsparcia i tej iskry w oku, którą macie

I pomyśleć, że nikt nie dawał wam szansy. A ja wiedziałam, że będziecie szczęśliwi. Miłości dla was dużo i zdrówka - piszą internauci

A Wy, śledzicie na bieżąco losy Pauliny i Jakuba Rzeźniczaków?

