Paulina i Jakub Rzeźniczak tworzą szczęśliwą rodzinę wraz ze swoją córeczką Antosią. Ich pociecha właśnie skończyła dwa latka. To w lutym 2024 roku małżeństwo publicznie poinformowało o przyjściu na świat swojego maleństwa. Choć na początku rodzice starali się nie pokazywać córki w mediach, od pewnego czasu coraz częściej publikują również jej wizerunek. Z okazji jej urodzin wyprawili wyjątkowe przyjęcie!

Paulina i Jakub Rzeźniczak świętują urodziny córki. Postawili na uroczy tort!

Jakub i Paulina Rzeźniczak są szczęśliwym małżeństwem od trzech lat. Rok po ślubie powitali na świecie swoje pierwsze dziecko - córeczkę Antosię. Teraz ich pociecha skończyła dwa latka. Takie święto nie mogło obyć się bez hucznej imprezy!

Na Instagramie Pauliny Rzeźniczak pojawiło się nagranie z urodzinowego przyjęcia. Na rodzinną uroczystość została zaproszona także mama Pauliny, która aktywnie pomaga rodzicom w opiece nad dzieckiem. Pokój został pięknie przystrojony - nie zabrakło kolorowych balonów oraz elementów z popularnej serii książeczek dla dzieci „Kicia Kocia”.

Uwagę wszystkich zwrócił również uroczy tort z wizerunkiem ulubionej kotki Antosi. Na nagraniu widać, że dziewczynka jest bardzo zadowolona z przyjęcia. Paulina Rzeźniczak dołączyła także wzruszające życzenia we wpisie.

Antosiu, dziś kończysz 2 latka Życzymy Ci dużo zdrowia, niekończącego się uśmiechu i radości, którą zarażasz innychKochamy Cię napisała Paulina.

Pod nagraniem Pauliny Rzeźniczak posypały się życzenia. Internauci nie kryli zachwytu

Paulina Rzeźniczak zadbała o każdy szczegół podczas przyjęcia urodzinowego dwuletniej Antosi. Dziewczynka została ubrana w piękną, żółtą sukienkę, a jej fryzurę ozdabiała urocza kokardka. Wśród prezentów znalazło się wiele książeczek z serii „Kicia Kocia”, co potwierdza, że Antosia jest ich wielką fanką.

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. W komentarzach pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i komplementów pod adresem małej solenizantki. Niektórzy z internautów zauważyli podobieństwo Antosi do mamy Pauliny Rzeźniczak.

Cudowności dla małej, uroczej Antosi

Jaka Antosia jest podobna do babci czytamy w komentarzach.

