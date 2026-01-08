Wielkimi krokami zbliża się nowa edycja programu „Taniec z gwiazdami”, który od lat gromadzi przed telewizorami rzesze widzów. Jak ustalił Plotek, jedną z uczestniczek wiosennej odsłony show będzie Paulina Gałązka. To polska aktorka, która zdobyła popularność dzięki rolom w takich filmach jak „Dziewczyny z Dubaju”, „Furioza”, „Diabeł” i „Na twoim miejscu”. Jej talent i charyzma szybko zwróciły uwagę widzów oraz branży filmowej. Teraz Gałązka podejmuje nowe wyzwanie – taneczne zmagania na oczach milionów Polaków.

Paulina Gałązka doceniona za styl

Oprócz sukcesów zawodowych, Paulina Gałązka została również dostrzeżona przez środowiska związane z modą i show-biznesem. Aktorka została nominowana w plebiscycie Plotka „Jupitery Roku” w kategorii „Stylowa gwiazda roku”. Jej styl i wyczucie trendów były wielokrotnie komentowane i doceniane przez media.

Nominacja ta pokazuje, że Gałązka to nie tylko utalentowana artystka, ale również osobowość medialna, która potrafi przyciągać uwagę swoim wizerunkiem. Jej obecność w „Tańcu z gwiazdami” może okazać się jednym z najmocniejszych punktów nowej edycji.

Kogo jeszcze zobaczymy w nowej edycji "Tańca z gwiazdami"?

Nowy sezon programu „Taniec z gwiazdami” wystartuje wiosną 2026 roku. Emisja show odbędzie się tradycyjnie na antenie telewizji Polsat. Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych informacji na temat uczestników oraz zmian, które mogą zajść w formacie programu.

Jak zawsze, emocje towarzyszą nie tylko występom na parkiecie, ale także interakcjom między gwiazdami a ich partnerami tanecznymi. Nazwisko Pauliny Gałązki nie jest jedynym, które zdążyło już przewinąć się w kontekście nowej edycji show. W mediach społecznościowych i na portalach plotkarskich trwają spekulacje dotyczące pozostałych uczestników. Wcześniej pojawiły się informacje, że do programu może dołączyć Sebastian Fabijański.

Wśród kandydatów do udziału w „Tańcu z gwiazdami” 2026 pojawia się także nazwisko Mateusza Pawłowskiego, znanego z serialu „Rodzinka.pl”. Informacje te podał portal Pudelek, zaznaczając, że Pawłowski sam wykazał chęć udziału w show. Podobno inspiracją dla niego był sukces Maćka Musiała oraz pozytywne reakcje publiczności na występ Tomasza Karolaka.

Nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia co do pełnej listy uczestników, jednak nazwiska, które krążą w przestrzeni medialnej, wzbudzają duże emocje. Czekamy na dalsze ogłoszenia produkcji, które powinny zostać ujawnione w najbliższych tygodniach.

Paulina Gałązka, fot. Pawel Wodzynski/East News

