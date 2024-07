1 z 7

Paulina Chylewska na wiosennej ramówce TVP

Paulina Chylewska schudła? Dziennikarka pojawiała się na wiosennej ramówce TVP nieco odmieniona. Gwiazda jest w trakcie intensywnych treningów do siódmej edycji "Tańca z gwiazdami". Czyżby nauka tańca pozbawiła Pauliny kilku kilogramów? Najnowsze zdjęcia na to wskazują. Chylewska zawsze była szczupła, lecz teraz ma wręcz figurę modelki!

Treningi do tanecznego show wyrzeźbiły już figurę niejednej gwiazdy, zatem nic dziwnego, że nawet szczupła Paulina Chylewska zrzuciła co nieco. Zobaczcie bardzo szczupła dziennikarkę! My już czekamy na pierwszy odcinek tanecznego show!

