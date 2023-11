Paulina Chylewska skomentowała plotki dotyczące jej rzekomego konfliktu z Karoliną Szostak. Nowa gwiazda Polsatu rozpoczęła pracę w stacji zaledwie kilka tygodni temu. Dziennikarka po 21 latach pożegnała się z Telewizją Publiczną i przeszła właśnie do Polsatu, gdzie do tej pory wiadomości sportowe przedstawiała m.in. Karolina Szostak. Media plotkowały, że pomiędzy Pauliną a Karoliną istnieje poważny konflikt. Teraz nowa gwiazda Polsatu skomentowała te doniesienia. Co powiedziała?

Paulina Chylewska zdradziła, jak Karolina Szostak przywitała ją w Polsacie

Dziennikarka w rozmowie z portalem Plejada.pl zaprzeczyła, że jest w konflikcie z Karoliną Szostak. Chylewska zaznaczyła jednak, że nigdy nie miała zbyt bliskich relacji ze swoją koleżanką z show-biznesu.

Trochę rozumiem, dlaczego ktoś sobie wymyślił ten konflikt. Karolina pracuje w Polsacie od lat, a teraz jest bardzo popularna. No i nagle pojawiam się ja. Dla mediów to ciekawy temat, bo można wokół niego wymyślać naprawdę bardzo różne historie. Natomiast między nami nie ma żadnego konfliktu. Nie ma mowy o żadnej niechęci czy nienawiści. Nie wyrywamy sobie włosów z głowy. Nie jesteśmy wielkimi przyjaciółkami, ale też nigdy nimi nie byłyśmy. Za krótko jestem w Polsacie, żebyśmy się mogły lepiej poznać czy pójść razem na kawę - przyznała Paulina Chylewska.

A jak Karolina Szostak przyjęła Paulinę podczas jej pierwszego dnia w pracy?

Zostałam bardzo miło przyjęta przez Karolinę. Zresztą, była ona jedną z pierwszych osób, które spotkałam wchodząc do siedziby Polsatu. Pokazała mi, gdzie jest charakteryzacja i pomogła w typowo babskich sprawach, o których chłopcy z redakcji nie mieli pojęcia - dodała gwiazda.

Zaskoczeni?

Paulina Chylewska skomentowała plotki o konflikcie z Karoliną Szostak.

Dziennikarka zapewniła, że Karolina Szostak bardzo ciepło przyjęła ją w Polsacie.