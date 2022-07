Na początku tego roku głośno zrobiło się o Paulinie Chapko. W mediach pojawiły się doniesienia o ciąży aktorki. Gwiazda, która jest dobrze znana widzom "Na Wspólnej", nie zdementowała spekulacji, co jeszcze bardziej rozgrzało jej fanów. Później Paulina Chapko wyjechała z Polski do Hiszpanii. Choć nie potwierdziła, że zamierza tam przygotowywać się do porodu, zasugerowała, że na dłużej zostanie za granicą. Wreszcie gwiazda postanowiła zdradzić długo ukrywaną tajemnicę! Paulina Chapko nie tylko pochwaliła się ciążowym brzuszkiem, ale pokazała też partnera. To znany, zagraniczny piłkarz, który na co dzień gra w hiszpańskim klubie! Czego jeszcze się dowiedzieliśmy? Paulina Chapko pozuje z ukochanym w Hiszpanii i pokazuje ciążowy brzuszek Wreszcie Paulina Chapko potwierdziła doniesienia. Gwiazda "Na Wspólnej" opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z widocznym brzuszkiem ciążowym. Nie ma wątpliwości, że aktorka ma zamiar urodzić w Hiszpanii. Na fotografii widzimy też jej partnera. Jej wybrankiem okazał się Joel Valencia, ekwadorski piłkarz. Sportowiec jest zawodnikiem londyńskiego klubu Brentford Football Club, ale obecnie jest "wypożyczony" do hiszpańskiej drużyny AD Alcorcón. Zobacz także: Klaudia Halejcio zaręczyła się i szykuje się do ślubu? Zaskakujące doniesienia! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Paulina Chapko (@paulina.chapko_official) - Amor (pol. kocham) - napisała na Instagramie Doniesienia medialne na temat ciąży Pauliny Chapko pojawiły się już w lutym...