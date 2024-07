Patryk Vega zapracował serią filmów o świecie przestępczym na miano kasowego, a nawet już kultowego reżysera tej dekady. Wkrótce odbędzie się premiera jego kolejnego filmu "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" i będzie to premiera jego drugiego filmu w tym roku. Tempo pracy jest zawrotne! Wszystkich jednak zastanawia, czy można żyć normalnie, kiedy kręci się tak mocne, często brutalne filmy? W wywiadzie dla magazynu "Party" Patryk Vega udziela odpowiedzi na to pytanie.

Modlitwą rozpuszczam te wszystkie złe rzeczy, obciążające mnie podczas robienia dokumentacji do filmu. Kiedyś robiłem to przy użyciu alkoholu, ale już od dziesięciu lat jestem abstynentem, nie palę też papierosów. Poranek zaczynam od modlitwy, to mi ustawia cały dzień i proces tworzenia. Modlitwą kończę też dzień – przed snem czytam fragment Ewangelii - mówi "Party" Vega.