Od czasów przeboju "Świat się pomylił" Patrycja Markowska nie nagrała żadnej piosenki, która odniosłaby porównywalny sukces. Mimo to jej ostatnia płyta sygnowana nazwiskiem pokryła się platyną i doczekała pozytywnych recenzji krytyków muzycznych. To zagwarantowało piosenkarce udział w roli jurorki programu "The Voice of Poland", w której sprawdza się całkiem sprawnie.

Reklama

Idąc za ciosem, Patrycja postanowiła wylansować kolejny singiel zapowiadający jej nową płytę. Piosenka "Dzień za dniem" to popowa ballada, która ma szansę zostać letnim przebojem. Czy tak się stanie? Oceńcie sami: