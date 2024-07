Udział Patrycji Markowskiej w "The Voice of Poland" z pewnością przyczyni się do promocji jej nowego albumu. Wokalistka tydzień temu wypuściła singiel "Dzień za dniem" promującego płytę. W sieci pojawił się właśnie klip do piosenki. W obrazie oprócz gwiazdy, która zaprezentowała się bez makijażu, zobaczymy sceny z młodzieżą dążącą do spełnienia swoich marzeń.



Reklama