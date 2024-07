Patricia Kazadi ma teraz sporo obowiązków. Od kiedy na antenę powrócił program "You Can Dance" gwiazda musi pogodzić swoją pracę z przygotowaniami do nowej płyty. Niestety, brak wolnego czasu negatywnie wpłynął na jej związek, który rozpadł się zaledwie po kilku miesiącach. Zobacz: To koniec miłości Kazadi! Patricia zerwała z chłopakiem i podała kilka powodów

Prowadząca YCD postanowiła więc skupić się na pracy i płycie. Patricia Kazadi w Dzień Dobry TVN zdradziła co udało się jej zrobić w tym czasie. Przy okazji zaproponowała Agnieszce Jastrzębskiej udział w swoim klipie.

- Płyta stoi już na pasie startowym za chwilę ruszy w świat. Ostatnie szlify, bo robiliśmy singla, który będzie w języku polskim promował płytę, więc jestem bardzo, bardzo podekscytowana- zdradziła Kazadi, która zwróciła się do Jasrzębskiej aby wystąpiła w teledysku. Ale ja bym chciała zobaczyć się w tej roli o której teraz myślę. Myślę, że to by było ciekawe doświadczenie dla ciebie. Jesteś odważna. Ja cię zaproszę. Będzie dobrze, będzie fajnie.

Ku zaskoczeniu Kazadi dziennikarka przyjęła jej zaproszenie. Wygląda więc na to, że szykuje się niezła zabawa na planie teledysku.

