Patricia Kazadi bardzo cieszy się z powrotu You Can Dance na antenę TVN. Nadmiar obowiązków sprawił jednak, że gwiazda ma coraz mniej czasu na życie prywatne, dlatego też musiała zerwać ze swoim chłopakiem. Przypomnijmy: To koniec miłość Kazadi! Patricia zerwała z chłopakiem i podała kilka powodów

You Can Dance jest mocno promowany nie tylko w telewizji, ale i na billboardach w największych miastach w Polsce. Patricia zobaczyła jeden z nich w centrum Warszawy i bardzo się tym podekscytowała. Musiała zrobić zdjęcie i wrzucić na Facebooka, przez co zablokowała na chwilę całą ulicę. Jest jednak przeszczęśliwa:

Zatrzymalam sie dzis na srodku ulicy by zrobic to zdjecie. Obtrabilo mnie chyba pol Warszawy ale bylo warto hehe ;)) czekalam na ten moment ponad 10 lat!! Robiac billboard programu nareszcie nie zapomnieli o mnie :)) Chcialam sie ta radoscia podzielic z wami Kochani. Nasze zdrowie! Dziekuje wam za wieloletnie wsparcie - napisała (pis.oryginalna)

