Patricia Kazadi może pochwalić się wspaniała figurą. Celebrytka ostatnio pokazała trochę ciała na okładce styczniowego numeru magazynu "Uroda". Jak się okazało gwiazda TVN'u ma jednak kompleksy na punkcie swojego wyglądu. Największe z nich dotyczą jej pupy. Jednak Kazadi stara się z nimi walczyć i doszukiwać się w nich pozytywów, robiąc z nich swoje atuty.

- Zauważyłam, że moje kompleksy z czasem stają się atutami. Tak było z pupą. Ze względu na moje geny nigdy nie będzie ona płaska. Jako nastolatka zakładałam szerokie i długie t-shirty, żeby ją zasłonić. Dzisiaj pupa jest moim atutem. Chętnie podkreślam ją obcisłymi sukienkami i spodniami - wyznała gwiazda.

Kazadi w dalszej części rozmowy zdradziła również, że chciałaby mieć jeszcze bardziej krąglejsze kształty. Dlatego co dziennie pracuje nad swoim ciałem:

- Systematycznie robię przysiady, bo uważam, że mam teraz za małą pupę. Muszę ją sobie przywrócić.

Jak widać gwiazda w przeciwieństwie do innych kobiet woli mieć pełniejsze biodra. Efekty jej starań o pełniejszą pupę z pewnością zobaczymy już wiosną. Kazadi została bowiem nową prowadzącą muzyczne show "X-Factor", a co za tym idzie co tydzień będziemy mogli podziwiać ją w nowych stylizacjach, w których to z pewnością będzie chciała eksponować swoje atuty.