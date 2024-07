Pati Sokół to niecodzienny przypadek w polskim show-biznesie - piosenkarka wykonująca alternatywną muzykę, która za wszelką cenę próbuje zaistnieć w mediach wywoływanym w okół siebie sztucznym szumem. Najpierw pokazała się z Nergalem na jednym ze spacerów, a później umówiła się na kolację z Kubą Wojewódzkim, który wcześniej wyśmiał ją na castingu do II edycji "X-Factor". Temat średnio przyjął się w mediach, więc Pati Sokół wróciła do punktu wyjścia.

Na swoim blogu Pati umieściła wpis, w którym pieje z zachwytu nad Nergalem. Zamężna i dzieciata pretendująca do miana celebrytki Sokół napisała:

- On - Adam Darski, na scenie jest absolutny. Bezkompromisowy. Zachowuje się jak bóg. Zamienia się w smoka i zieje energią w tłum.

Przy okazji Pati podzieliła się stanem swoich emocji jakie towarzyszyły jej oglądając show Behemothu:

- Mój organizm, nieprzygotowany na strzał taki ewidentnie, nie wiedział co zrobić z tą emocji dawką. To eksplodowało samo.

Czy wy też uważacie, że powyższe cytaty to istny krzyk z prośbą o zaistnienie w mediach? Ciekawe co jeszcze wymyśli dziewczyna, która w teledysku była gotowa całować się z Weroniką Rosati: Lesbijski klip z udziałem Rosati.

