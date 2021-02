Partnerka Piotra Żyły, Marcelina Ziętek szykuje się do nowej roli! Chodzi o dzieci...

Marcelina Ziętek nie próżnuje! Oprócz roli w serialu "19+" czy "Szkoła" bierze udział w kolejnych sesjach zdjęciowych, znajduje czas na spotkania z Piotrem Żyłą, a dodatkowo studiuje. Teraz partnerka skoczka narciarskiego zdradziła, jaki wybrała kierunek. Trzeba przyznać, że ten wybór być może pomoże jej ułożyć sobie relacje z dziećmi swojego partnera...

Marcelina Ziętek szykuje się do nowej roli!

Marcelina Ziętek jest w ostatnim czasie jedną z popularniejszych gwiazd młodego pokolenia, a wszystko za sprawą związku z Piotrem Żyłą i medialnych starć z byłą żoną skoczka, Justyną. Co prawda Piotr i Justyna Żyła są już po rozwodzie i oboje układają sobie życie z nowymi partnerami, to jednak od czasu do czasu jest głośno o aferach z ich udziałem, które dotyczą ich życia prywatnego i opieki nad dziećmi, w które została wmieszana również Marcelina Ziętek, jako obecna partnerka skoczka. Jej wypowiedzi w większości mają na celu załagodzenie konfliktów i teraz okazuje się, że może to mieć związek z kierunkiem, który studiuje!

Ostatnio 24-letnia aktorka opublikowała na Instagramie zdjęcie z sesji, która odbywała się online i napisała:

Jak tam u Was sesja? U mnie o 9 w salonie - napisała na Instagramie Marcelina Ziętek.

Pod zdjęciem pojawiła się masa pytań o studia i partnerka Piotra Żyły zdradziła, na jaki kierunek się zdecydowała i napisała:

Pedagogikę - czytamy w komentarzu.

Jeśli gwiazda serialu paradokumentalnego "19+" weźmie ślub ze skoczkiem - ten kierunek bardzo jej się przyda przy tworzeniu relacji z jego dziećmi z małżeństwa z Justyną Żyłą.

Marcelina Ziętek zdradziła, że studiuje pedagogikę.

Czy wybrany kierunek studiów pomoże jej w tworzeniu jak najlepszych relacji z dziećmi Piotra Żyły z pierwszego małżeństwa?