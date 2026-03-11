Marcin, uczestnik popularnego programu "Żona dla Polaka", po zakończeniu show przez długi czas był tematem plotek i spekulacji wśród fanów. Widzowie z zapartym tchem śledzili jego losy i relację z Dorotą, która ostatecznie przerodziła się wyłącznie w przyjaźń. Tymczasem Marcin zdecydował się zaskoczyć wszystkich, publikując w mediach społecznościowych zdjęcia z nową partnerką. Wpisy, w których nie brakowało romantycznych wyznań, rozpaliły emocje i błyskawicznie przyciągnęły uwagę internautów. Teraz głos zabrała jego partnerka Kinga... Co napisała? Będziecie zaskoczeni!

Marcin z "Żony dla Polaka" oficjalnie potwierdził nowy związek

Wszystko zaczęło się od zdjęcia, które Marcin opublikował 4 marca na swoim profilu na Instagramie. Uczestnik "Żony dla Polaka" pokazał swoją ukochaną Kingę, piękną brunetkę. Pod zdjęciem zamieścił opis: "Nie jesteś tylko wszystkim dla mnie... jesteś moim światem". Następnie dodał serię wspólnych, romantycznych kadrów, a całość opatrzył poruszającym wyznaniem o tym, jak długo czekał na prawdziwą miłość. Te słowa wzbudziły prawdziwe poruszenie.

Pod opublikowanymi zdjęciami niemal natychmiast zaczęły pojawiać się gratulacje dla zakochanych. Jednak nie wszyscy internauci podzielali entuzjazm. Szybko pojawiły się również złośliwe i kąśliwe komentarze oraz pytania o Dorotę, z którą Marcin przyjaźnił się po programie. Użytkownicy pytali wprost: "A gdzie Dorota?" czy "To już nowszy model?". Uczestnik nie zamierza przejmować się krytyką, a teraz nowym zdjęciem zaskoczyła jego partnerka.

Partnerka Marcina z "Żony dla Polaka" ujawniła, jaki jest naprawdę

Wygląda na to, że nowy związek Marcina z "Żony dla Polaka" rozkwita. Jego partnerka właśnie po raz pierwszy zabrała głos i złożyła życzenia swojemu ukochanemu. Przy okazji wyszczególniła kilka cech Marcina, które w nim wyjątkowo ceni:

Dla mojego wyjątkowego mężczyzny - za Twoją siłę, czułość i to, że jesteś obok. Szczęśliwego Dnia Mężczyny - napisała partnerka Marcina z 'Żony dla Polaka'

