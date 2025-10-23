Dominika Serowska i Marcin Hakiel są parą dopiero od jakiegoś czasu, ale jest o nich głośno w show-biznesie. Tancerz u boku nowej partnerki nie zamierza unikać mediów i wspólnie pojawiają się na różnego rodzaju wydarzeniach, a nawet wzięli udział w programie "Orzeł czy reszka". W ostatnim czasie Dominika Serowska udzieliła kilku wywiadów i widać, że obecność w mediach naprawdę jej się spodobała. Teraz niespodziewanie pochwaliła się na Instagramie nie kolejnym projektem, ale uroczym zdjęcie synka. Co za widok! To najsłodsze, co dziś zobaczycie!

Dominika Serowska coraz odważniej podbija show-biznes

Choć Dominika Serowska odcina się od zarzutów o parcie na szkło, jej obecność w show-biznesie staje się coraz bardziej widoczna. Coraz częściej udziela wywiadów i pojawia się w mediach. Ostatnio wystąpiła w telewizyjnym programie podróżniczym „Orzeł czy Reszka”, gdzie dała się poznać z zupełnie innej strony i bardzo szczerze rozmawiała z Pauliną Smaszcz.

To jednak nie koniec, bo Dominika wzięła udział w 3. sezonie programu „Królowa przetrwania”, który wkrótce pojawi się w telewizji. Jej udział w tych produkcjach pokazuje, że zaczyna aktywnie budować swoją pozycję w polskim show-biznesie, choć wciąż podkreśla, że nie to jest głównym powodem jej związku z Marcinem Hakielem.

Partnerka Marcina Hakiela nagle pokazała to zdjęcie z synkiem

W międzyczasie partnerka Marcina Hakiela opublikowała w relacji na Instastory zdjęcie, które natychmiast wywołało poruszenie w sieci. Na fotografii widzimy Marcina Hakiela, tulącego małego Romeo. Uwagę przyciąga roześmiana buzia chłopca. Widać, że świetnie bawi się z tatą.

Co ciekawe, internauci już wcześniej dostrzegli podobieństwo między ojcem a synem, ale wygląda na to, że mały Romeo jest też podobny do mamy. Tylko spójrzcie na te oczy...

