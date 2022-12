Anna Wendzikowska jeszcze nie ulega świątecznej gorączce przygotowań. Być może dlatego, że na święta wyjeżdża i tak jak inne gwiazdy jeszcze nie pochwaliła się choinką. Ale, jak każdy, ma pewne wspomnienia ze świętami, których nigdy nie zapomni. A działo się to, gdy była mała. Święta Anny Wendzikowskiej Pamiętam takie święta, kiedy mała, ustawiona na telewizorze choinka spadła i stłukły się prawie wszystkie bombki. Mama wtedy postanowiła twórczo wykorzystać to pechowe zdarzenie i potłuczone bombki rozgniotła i przerobiła na brokat. Z tego brokatu zrobiła mi potem koronę na bał karnawałowy. Byłam zachwycona - wspomina w rozmowie z Party.pl Anna Wendzikowska A jak będą wyglądały tegoroczne święta Bożego Narodzenia dziennikarki? Będą magiczne, bo to też pierwsze w życiu święta jej córeczki Kornelii. Tegoroczne święta spędzimy w Kapsztadzie. Mieszka tam moja przyjaciółka Jeannie, która jest telewizyjną gwiazdą w RPA. Tak jak ja robi wywiady z gwiazdami. Zaprasza mnie do siebie od lat i wreszcie w tym roku spontanicznie postanowiłam ją odwiedzić. To będzie pierwszy tak daleki wyjazd Kornelii - mówi nam Anna Wendzikowska. Fajny pomysł na święta? Na Instagramie dziennikarski pojawiły się już pierwsze zdjęcia z wyprawy. To jeszcze z samolotu: Here we go! #christmastime #familytime #flying #winterbreak #dreamdestination #capetown #southafrica #soexcited ☀️✈️🌴 A photo posted by Ania Wendzikowska (@aniawendzikowska) on Dec 22, 2015 at 12:16pm PST A to już ze słonecznej RPA #sobeautiful #inlovewithcapetown #capetown #southafrica #winterbreak #theview #stunning #travelbunny #travelbug A photo posted by Ania Wendzikowska (@aniawendzikowska) on Dec 23, 2015 at 3:18am PST Podoba się Wam? #theview #capetown #southafrica #now #feelinggood...