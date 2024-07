Tego się chyba nikt nie spodziewał! Marta Wierzbicka, aktorka znana z roli Oli Zimińskiej w serialu "Na Wspólnej", wczoraj na swój fanpage na Facebooku wrzuciła zdjęcie z tajemniczym podpisem: "oficjalnie: jest to prawda". Patrząc na fotografię nie trudno się domyślić, że chodzi o zaręczyny. Jak dowiedziało się AfterParty.pl, 23-letnia aktorka powiedziała "tak" swojemu ukochanemu już dwa tygodnie temu!

Przyjaciółka gwiazdy zdradziła nam, że ukochany Marty, Maciej Zawadzki zabrał ją na romantyczny wieczorny spacer po warszawskiej starówce. Podczas przechadzki niespodziewanie uklęknął i poprosił ją o rękę! Marta była podobno bardzo zdezorientowana, kompletnie się tego nie spodziewała i wzruszyła się.

W rozmowie z naszym dziennikarzem gwiazda zdradziła jak się czuła w tej niezwykłej chwili:

- Mimo że się wzruszyłam, to tak na prawdę byłam ogromnie szczęśliwa. Jesteśmy razem już kilka lat i to był chyba najpiękniejszy moment jaką mogłam sobie wymarzyć. To na pewno umocni nasz związek.