2 z 5

Magda Gessler w rozmowie z magazynem Viva! opowiedziała o swoim związku z Waldemarem Kozerawskim. Gwiazda TVN nie ukrywa, że to właśnie jej partner wiele lat temu postanowił z nią zerwać. Gessler i Kozerawski rozstali się aż na 23 lata!

Magda Gessler zdradziła, że Waldemara poznała w Madrycie. Zauroczona intrygującym mężczyzną wróciła tam na studia, jednak w tym czasie Kozerawski wyjechał do Kanady, gdzie mieszka do dziś. Od tamtej chwili ciągle wysyłali do siebie listy. Sytuację komplikował fakt, że Magda Gessler poznała wtedy swojego pierwszego męża...

Poznałam pierwszego męża i dostałam propozycję, żeby być razem. A tu była piękna korespondencja. Zadzwoniłam w końcu do Kanady i zapytałam: co robimy, czy będziemy razem? Usłyszałam „nie”. I tak się sprawa skończyła. Ale nie wiedziałam, że wyrwałam go do telefonu o piątej nad ranem i że nie był sam - przyznała w rozmowie z Vivą!.

Co jeszcze zdradziła Magda Gessler?