Dakota Johnson i Matthew Hitt byli parą przez dwa lata. Ich związek był od samego początku bardzo burzliwy i wszystko wskazywało na to, że ostatecznie Dakota i Matthew się rozejdą, jednak para dawała sobie szansę kilka razy. Dakota spędzała całe dnie na planie filmu "Ciemniejsza Strona Greya", a Matthew - w trasie koncertowej ze swoim zespołem The Drowners - nie mieli dla siebie czasu i widywali się coraz rzadziej. Para rozstała się ze sobą po raz pierwszy w lutym 2015 roku, po czym się zeszła, by ostatecznie po kilku miesiącach znów powiedzieć sobie na zawsze "żegnaj!".

Po rozpadzie związku Johnson i Hitta przez jakiś czas plotkowało się, że Dakotę łączy coś więcej z Jamiem Dornanem, z którym zagrała w "50 twarzach Greya" i w "Ciemniejszej stronie Greya". Wszystko okazało się nieprawdą, a Dakota obecnie spotyka się z nowym przystojniakiem - jej osobistym trenerem Ryanem Farhoudim. Czy to właśnie u jego boku znajdzie miłość do końca życia?

Zobaczcie w naszej galerii więcej zdjęć Dakoty Johnson i Matthew Hitta! Szkoda, że Dakota już z nim nie jest?

