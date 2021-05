Klaudia Halejcio podzieliła się z fanami radosną nowiną! Aktorka, która jest znana ze swojego ogromnego poczucia humoru, będzie miała więcej okazji do dostarczania rozrywki widzom. To właśnie piękna gwiazda dołączyła do kabaretu Paranienormalni! O swojej nowej roli poinformowała za pośrednictwem Instagrama. Czy będzie nową Mariolką i przebije Igora Kwiatkowskiego? Sprawdźcie szczegóły!

Zobacz także: Klaudia Halejcio już wybrała imię dla córeczki. Jest wyjątkowo oryginalne! Żadna polska gwiazda nie dała tak na imię dziecku

Klaudia Halejcio w kabarecie Paranienormalni

Klaudia Halejcio to jedna z najbardziej lubianych gwiazd młodego pokolenia. Piękna artystka jest nie tylko zdolną aktorką, ale także świetnie odnajduje się w scenkach kabaretowych, co udowodniła już nie raz! Gwiazda często zamieszcza w sieci zabawne filmiki, które bawią widzów do łez. Nic więc dziwnego, że Robert Motyka i Michał Paszczyk z kabaretu Paranienormalni wybrali właśnie ją, jako trzeciego członka swojego zespołu!

Ciężarna gwiazda pochwaliła się tą nowiną na swoim Instagramie. Dodała zdjęcie z kolegami z zespołu i napisała:

PARANIENORMALNI nowy Skład! 🤩💥 Aaaa.... nareszcie mogę się Wam pochwalić! 🙈🤓 Jaram się! 🤷🏻‍♀️😂 Serio! 🤫



Fani są zachwyceni jej nowym angażem i w komentarzach pod postem szybko pojawiło się mnóstwo gratulacji. Wielbiciele gwiazdy nie mają wątpliwości, że będzie się działo!

- Idealnie pasujesz 👏👏👏 czekamy na nowe skecze 😍 - Oooo tak! Czekałam na to tyle czasu hahaha, jesteś do tego stworzona 👏😂 - Wooo co za wiadomości 👏 Gratulacje ❤️ - Ale będzie ogień ❤️ A tam gdzie ogień to i dym ;) będzie się działo..... - Super, pasujesz idealnie😍 - 👏👏👏 gratulacje - piszą fani.

Kiedy zatem zobaczymy Klaudię Halejcio w nowej roli? Z pewnością będziemy musieli jeszcze na to trochę poczekać, bo przecież aktorka jest już w zaawansowanej ciąży.

Klaudia Halejcio zastąpi Igora Kwiatkowskiego?

Z kabaretem Paranienormalni przez wiele lat związany był uwielbiany przez widzów Igor Kwiatkowski. To właśnie on wcielał się w rolę fantastycznej Mariolki, która stała się postacią absolutnie kultową. Kabareciarz był w tym doskonały, dlatego wiadomość o jego odejściu z zespołu, która obiegła media i fanów 3 lata temu, była dla wielu bardzo smutną informacją.

Czy Klaudii Halejcio uda się zatem go przebić? Nie mamy wątpliwości, że gwiazda ma ogromny talent, dlatego jesteśmy pewni, że świetnie się odnajdzie w nowej roli! Trzymamy kciuki za nową, życiową przygodę gwiazdy i życzymy powodzenia!

Kabaret Paranienormalni przez wiele lat tworzyli Igor Kwiatkowski, Robert Motyka i Michał Paszczyk. Jednak w 2018 roku, Igor podjął decyzję o odejściu z zespołu i rozpoczęciu kariery solowej. Niedługo po ogłoszeniu tej decyzji, dostał angaż jako prowadzący programu „Śpiewajmy Razem. All Together Now”. W tej roli widzieliśmy go w pierwszej edycji talent show. Oczywiście fani życzyli mu jak najlepiej, ale jednocześnie byli zasmuceni, że nie zobaczą go już w kabarecie Paranienormalni w roli kultowej Mariolki.

East News/Wojciech Strozyk

Teraz to Klaudia Halejcio będzie miała okazję pokazać się fanom w nowej roli. Doskonale wiemy, że aktorka w zabawnych skeczach i gagach, czuje się jak ryba w wodzie. Gwiazda już nie może się doczekać, aż zobaczymy ją w kabarecie Paranienormalni. Myślicie, że teraz to ona będzie wcielać się w Mariolkę?