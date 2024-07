Paris Hilton, najsławniejsza celebrytka, dziedziczka fortuny Hiltonów i znana zakupoholiczka, będzie gwiazdą otwarcia Silesia City Center. W Katowicach Paris spędzi kilka dni, biorąc udział w wielkim otwarciu nowej części centrum handlowego.



W Katowicach Paris Hilton pojawi się kilkakrotnie. Po raz pierwszy 12 października na konferencji prasowej oraz na imprezie zamkniętej dla specjalnie zaproszonych gości, następnie 13 października na otwarciu, w którym udział może wziąć każdy klient centrum.



Będzie to pierwsza wizyta Paris Hilton w Polsce. Podczas wizyty gwiazda spotka się z fanami, weźmie udział w imprezie dla gości VIP i jak przystało na prawdziwą wielbicielkę zakupów, wybierze się na gigantyczne zakupy.



- 12 i 13 października nie zabraknie okazji, żeby spotkać się z Paris. Gwiazda 12 października weźmie udział w prowadzonej przez Oliviera Janiaka konferencji prasowej. Paris będzie gościem specjalnym imprezy VIP, podczas której wybierze się na zakupy do ekskluzywnych sklepów w Silesia City Center. Na pierwszym piętrze centrum Paris otworzy Plac Gwiazd, na którym pojawi się gwiazda z jej autografem. 13 października z kolei każdy, kto przyjdzie na uroczyste otwarcie, będzie mógł spotkać się z celebrytką. Paris dokona uroczystego otwarcia nowej części centrum i spotka się z fanami - mówi Dominika Musialik, marketing manager Silesia City Center.



Ktoś z was wybiera się, aby osobiście poznać Paris?



chimera

