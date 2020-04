Ślub w maseczkach ochronnych? Minister zdrowia tłumaczy zasady uroczystości podczas epidemii koronawirusa! 

Czy na ślubie musimy mieć maseczki ochronne? Czy z nakazu zakrywania ust i nosa zostaną zwolnione pary, które podczas pandemii koronawirusa chcą powiedzieć sobie "tak"? Minister zdrowia w rozmowie z mediami rozwiał wszystkie wątpliwości. Sprawdźcie, co o noszeniu maseczek przez pary młode powiedział Łukasz Szumowski!

Od dawna planowaliście ślub, ale pandemia koronawirusa wywróciła Wasze plany do góry nogami? W związku z wprowadzonymi ograniczeniami wiele par odwołało uroczystości i przeniosło je na inny termin. Są jednak zakochani, którzy pomimo obostrzeń chcą, żeby ślub odbył się zgodnie z planem. Pojawia się więc pytanie, czy obowiązek zakrywania ust i nosa, który został wprowadzony 16 kwietnia, dotyczy również młodej pary podczas ślubu? Czy noszenie maseczek podczas ceremonii jest obowiązkowe?

Na to pytanie jednoznoznacznie odpowiedział minister zdrowia, Łukasz Szumowski!

Minister zdrowia odpowiedział również na pytanie, czy według niego pary, które planują ślub powinny odkładać śluby na inne terminy, po pandemii koronawirusa?

Myślę, że te regulacje będziemy powolutku uwalniali, również spotkania w większym gronie w pewnym momencie będą dopuszczone. W większym to nie oznacza w jakimś gigantycznym, to nie są imprezy masowe. W końcu ślub i wesela mogą być jednak ograniczone do tych najbliższych - mówił minister zdrowia. - Niestety, my musimy powoli uczyć się żyć w czasach epidemii. To nie jest proste, bo te zasady nie były nigdy sformuowane we współczesnym świecie, nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji we współczesnym świecie - dodał w rozmowie z dziennikarzami portalu wp.pl.