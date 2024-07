W życiu Pauliny Papierskiej kryzys zażegnany. Zwycięstwo w I edycji "Top Model" miało być spełnieniem marzeń o karierze modelki. Wybiegi, sesje, udział w prestiżowych pokazach... To wszystko gwarantował kontrakt - nagroda, którego Paulina długo nie mogła zrealizować (czytaj: Top Nie mam możliwości zrealizowania kontraktu). Na szczęście modelka powoli wychodzi na prostą i wiele wskazuje na to, że 2012 rok może być przełomowy dla jej kariery. Jak dowiedziało się AfterParty.pl, Pauliną zainteresowały się azjatyckie agencje...

- Być może wyjadę do Chin. Dostałam propozycję pracy w tym pięknym kraju, po tym jak agencja D'Vision przesłała moje portfolio. Jeśli wszystko się uda to już wiosną poznacie pierwsze efekty mojej pracy na dalekim wschodzie - tłumaczy Paulina w rozmowie z AfterParty.pl.

Chiny są dla Pauliny niebotyczną szansą by jej kariera za granicą ruszyła z kopyta. Zwłaszcza, że zainteresowali się nią także spece ze świata modelingu w Indiach. Pech jednak pokrzyżował jej plany.

- Indie były zainteresowane mną, ale nie doszło do mojego wyjazdu. Nie dostałam wizy i musiałam w ostatniej chwili odwołać wszystkie spotkania, ale jeszcze do nich wrócimy - mówi Top Modelka dla AfterParty.pl.

Chiny to ogromny rynek, więc jeśli się uda to Paulina ma spore szanse na trafienie do kilkumilionowego grona odbiorców, a takie doświadczenie w jej karierze z pewnością będzie przepustką do kolejnych kontraktów. Trzymamy kciuki by wszystko doszło do skutku.

