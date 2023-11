W piątek rano Jarosław Bieniuk był gościem "Dzień Dobry TVN, gdzie odniósł się do oskarżeń pod jego adresem. Sportowiec wyznał, że sam zgłosił się na policję, ponieważ nie ma nic do ukrycia i jest niewinny.

„Zostałem zatrzymany na 48 godzin, ale to pozwoliło na to, żeby wyjaśnić tę sytuację. Prokuratura nie postawiła mi najcięższego zarzutu. Śledztwo trwa, nie przyznałem się do winy. Znałem tę kobietę wcześniej, znaliśmy się z Trójmiasta, tym bardziej nie spodziewałem się czegoś takiego”, zaznaczył.