Pamiętacie sneakersy Ani Lewandowskiej Louis Vuitton? Znaleźliśmy niemal identyczne, ale ponad 10 razy tańsze!

Pamiętacie kultowej już sneakersy Anny Lewandowskiej - Louis Vuitton za 3700 złotych? Z pewnością tak, ponieważ był to jeden z najodważniejszych zakupów Ani w ostatnim czasie. Model LV ARCHLIGHT SNEAKER - bo o nim mowa, stał się hitem wśród gwiazd na całym świecie. Nic w tym dziwnego - futurystyczny kształt tych sneakersów nadaje im dynamiczności i niezwykle sportowego charakteru. W dodatku w połączeniu z logo Louis Vuitton te sneakersy nabierają zupełnie innego - luksusowego - wymiaru. Niestety ich cena jest równie luksusowa - model LV ARCHLIGHT SNEAKER kosztuje 3700 złotych. To zdecydowanie dużo, dlatego my postanowiliśmy przeprowadzić małe dziennikarskie śledztwo i znaleźć podobny model, ale o wiele tańszy. Czy udało się? Oczywiście, że tak!

Model bardzo podobny do LV ARCHLIGHT SNEAKER znajdziecie w ofercie marki TOGOSHI. Sneakersy Louis Vuitton kosztują 3700 złotych, a sneakersy Togoshi możecie mieć już za 299 złotych! Sami spójrzcie, jak bardzo te dwa modele są do siebie podobne.

Zobaczcie sami - po lewej stronie widzicie sneakersy Louis Vuitton

Sneakersy TOGOSHI w kolorze białym kosztują 299 złotych.

Ten sam model marki TOGOSHI prezentuje się super też w kolorze złotym.

Jak wam się podoba ten model? Szczególnie złote sneakersy TOGOSHI cieszą się popularnością na Instagramie - zakochała się w nich m.in. Joanna Koroniewska.