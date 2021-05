"Fiorella" nadal jest seksowna! Angie Cepeda ma 47 lat i trudno oderwać od niej wzrok. Nowe zdjęcia! 

"Fiorella" obok "Luz Marii" była jedną z najpopularniejszych telenoweli w Polsce, a losy Angie Cepedy jako biednej dziewczyny, która trafia na królewicza z bajki śledziły tysiące ludzi. Serial był emitowany w naszym kraju w 2000 roku i zastąpił na antenie Polsatu "Luz Marię". Dziś Angie Cepeda ma 47 lat i nie zatraciła swojego dziewczęcego uroku. Zobaczcie, jak dziś wygląda tytułowa gwiazda "Fiorelli"? Nie uwierzycie od czego zaczęła się aktorska kariera Angie Cepedy!

Angie Cepeda z "Fiorelli" dziś ma 47 lat i nadal zachwyca dziewczęcym urokiem

Angie Cepeda jest jedną z największych gwiazd telenoweli lat 90. Jej kariera aktorska potoczyła się błyskawicznie, a rozpoczęła się od... reklamówki piwa Cerveza Águila. Potem gwiazda już jako 20-latka zagrała w popularnych w latach 90. tasiemcach i to stało się dla niej trampoliną do kariery.

Polacy namiętnie oglądali "Luz Marię" i "Fiorellę" i to właśnie dzięki nim aktorka stała się gwiazdą w naszym kraju na miarę Natalii Oreiro. Choć na swoim koncie ma znacznie więcej produkcji to właśnie te dwie telenowele stały się hitem, co więcej w 2018 roku Angie Cepeda zagrała w polskim filmie Patryka Vegi "Kobiety mafii 2".

Jak dziś wygląda tytułowa "Fiorella"? Angie Cepeda mimo upływu lat wygląda, jakby czas się dla niej zatrzymał. Nadal prezentuje się świetnie i widać, że nie ulega modzie na operacje plastyczne. Tylko spójrzcie, jak wygląda gwiazda serialu "Fiorella" na najnowszych zdjęciach!

Angie Cepeda w Polsce zasłynęła z roli w serialu "Luz Maria" i "Fiorella".

YouTube/ screen serialu "Fiorella"

Obecnie Angie Cepeda ma 47 lat i nadal zachwyca burzą kręcownych włosów. Aktorka mimo upływu lat nie straciła dziewczęcego uroku.

Kolumbijska gwiazda nadal gra w filmach i serialach. Jest też bardzo aktywna w mediach społęcznościowych, gdzie publikuje nowe zdjęcia i zdradza, co dzieje się w jej życiu prywatnym.

Angie Cepeda bierze też udział w sesjach zdjęciowych, a role w telenowelach były dla niej jedynie trampoliną do kariery.

Aktorka w 2018 roku zagrała w filmie Patryka Vegi "Kobiety mafii 2". Angie Cepeda spędziła w Polsce ponad trzy tygodnie i była zaskoczona, że została zapamiętana z ról w serialach "Luz Maria" i "Fiorella".