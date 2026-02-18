Karolina Bonowicz i Maciej Kubik wzięli udział w 11. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Był to prawdziwy eksperyment, który w ich przypadku niestety nie zakończył się trwałym małżeństwem. Choć od tamtej edycji minęło już sporo czasu, wielu fanów wciąż śledzi ich życie prywatne. Dziś Karolina ma powody do świętowania i podzieliła się radosnymi wieściami na Instagramie!

Co słychać u Karoliny Bonowicz ze "ŚOPW"?

Choć Karolina Bonowicz rzadko publikuje nowe treści w mediach społecznościowych, tym razem zaskoczyła fanów najnowszym nagraniem. Uczestniczka programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" właśnie skończyła 29 lat!

Maciej Kubik szczerze o Karolinie Bonowicz. To dlatego się rozstali?

Wielu fanów Karoliny Bonowicz i Macieja Kubika z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" miało nadzieję, że ich relacja przetrwa próbę czasu. Niestety, po zakończeniu emisji doszło do oficjalnego rozstania.

W rozmowie z Angeliką Bielską dla Party.pl Maciej wyznał, co tak naprawdę ich poróżniło. Jak się okazało, głównym problemem była różnica temperamentów. Oboje chcieli dla tej relacji jak najlepiej, jednak zbyt wiele ich dzieliło. Maciej Kubik podkreślił też, że mimo rozstania pozostali w dobrych relacjach.

Mieliśmy tak, że temperamenty nam się gdzieś tutaj mogły (...) odbijać od siebie. Każdy chciał zrobić dobrze. W sensie takim, że patrząc z perspektywy Karoliny i z mojej perspektywy, to ona chciała dobrze i ja też chciałem dobrze (...), ale my to widzieliśmy inaczej wyznał wówczas.

