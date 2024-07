Od śmierci Violetty Villas minęły już prawie trzy lata, ale jej postać wciąż budzi sporo emocji. Artystka przez wielu uznawana jest za jedną z największych polskich gwiazd wszech czasów. Po śmierci Villas na temat jej talentu i osobowości wypowiadały się największe światowe gwiazdy. Przypomnijmy: Streisand wstrząśnięta śmiercią Villas: "Była wyjątkowa"

Niestety, nie wszyscy odnoszą się do zmarłej gwiazdy z należytym szacunkiem. Media donosiły ostatnio, że Elżbieta B., niegdyś opiekunka Villas, z jej domu w Lewinie Kłodzkim urządziła... melinę. To jednak nie koniec szokujących plotek. Krzysztof Gospodarek, syn Violetty, oskarża kobietę o próbę wyprzedawania cennych pamiątek po jego matce. Zdaniem mężczyzny przedmioty wystawione na Allegro należą do Villas, a sprawa została już zgłoszona na policję.



Przykro mi to słyszeć, bo to dom mojego dzieciństwa, miejsce, w którym się wychowałem. Ostatni raz byłem w nim, kiedy umarła Violetta, i już wtedy był w fatalnym stanie. Zgłosiłem policji, że na portalu Allegro ktoś sprzedaje zdjęcia, wiersze i listy mojej mamy. Sprzedaż natychmiast zablokowano i rozpoczęto śledztwo, jednak z tego, co wiem, policjanci mają trudności z odnalezieniem i przesłuchaniem Elżbiety B. - tłumaczy w rozmowie z "Super Expressem" syn gwiazdy.

Jednocześnie przeciwko Elżbiecie B. toczy się postępowanie w sprawie unieważnienia testamentu Violetty Villas, w którym schorowana artystka przepisała kobiecie dom.



Ponieważ postępowania zostały utajnione, nic nie mogę powiedzieć, poza tym, że moim zdaniem tempo nie jest satysfakcjonujące. Boli mnie to zwłaszcza, gdy pomyślę, że w USA w tym czasie lekarz Michaela Jacksona został już nie tylko osądzony, ale nawet zdążył wyjść z więzienia. Być może już 5 września sprawa karna zakończy się dla Elżbiety B. wyrokiem - tłumaczy Gospodarek.

W domu gwiazdy miało powstać muzeum jej twórczości. Mamy nadzieję, że pewnego dnia tak się stanie, bowiem Villas zasługuje na to, aby o jej talencie dowiadywały się kolejne pokolenia.

