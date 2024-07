Kultowa grupa Paktofonika, powstała w 1998 roku, to jeden z największych fenomenów na polskiej scenie hip-hopowej. Tragiczne losy jednego z członków składu, Magika, który popełnił samobójstwo w 2000 roku, spowodowały, to że zespół zawiesił swoją działalność. Dwa lata temu powstał kasowy film "Jesteś bogiem", a fani legendarnego zespołu mieli nadzieje, że będzie to pierwszy krok do reaktywacji. Teraz pojawiła się szansa na spełnienie marzenia.

W dzisiejszym wydaniu "Dzień Dobry TVN" Rahim i Fokus, członkowie grupy, opowiedzieli, że postanowili zająć się wspólnym projektem. Jak mówił raper, teraz nadszedł moment, w którym czują, że muszą razem coś nagrać:

Ludzie nas potrzebują. Poczuliśmy z Fokusem w pewnym momencie, że musimy robić solowe rzeczy, ale jak poczujemy magnetyzm i chęć wspólnego działania - zrobimy to. Czujemy, że to jest ten moment. Spotykaliśmy się przy filmie, chcąc nie chcąc, nasz drogi zaczęły się spotykać - mówił raper

Fokus również jest zadowolony ze spotkania z kolegą na planie teledysku:

Jest specyficzny klimat, bo współpracujemy z ludźmi którzy są z nami od początku i chcieliśmy przekazać, że fajnie, ze byli przy nas cały czas - dodał Fokus

Czy jest szansa, że Paktofonika wróci? Fokus bez zastanowienia odparł, że nie:

Nie jesteśmy w stanie tego skonstruować jeszcze raz. Tego się nie da zrobić, to było kiedyś, miało specyficzny wydźwięk - przekonywał w rozmowie z Dzień Dobry TVN



Czekamy z niecierpliwością na efekt ich współpracy. Teledysk do utworu "Habitat" będzie można zobaczyć już w połowie marca.

Cieszycie się z powrotu Paktofoniki?