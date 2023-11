Dotarła do nas sensacyjna wiadomość o tym, że grupa pakistańskich wspinaczy chce wyruszyć po Tomasza Mackiewicza, który po zdobyciu szczytu Nanga Parbat 25 stycznia, nie zdołał zejść poniżej 7000 metrów, skąd byliby w stanie zabrać go ratownicy. Elisabeth Revol, partnerka wspinaczkowa Tomasza Mackiewicza, zeszła poniżej 6000 metrów, skąd zabrali ją ratownicy Adam Bielecki i Denis Urubko. Rodzina Tomasza Mackiewicza apelowała o wznowienie akcji ratunkowej, ale polscy ratownicy musieli odpocząć po zniesieniu Revol, a do tego warunki pogodowe pogorszyły się. Ostatecznie nie zorganizowano drugiej akcji ratunkowej. Teraz jednak pojawiła się sensacyjna wiadomość o tym, że grupa pakistańskich wspinaczy chce wyruszyć po Polaka!

Będzie druga akcja ratunkowa dla Tomasza Mackiewicza?

Jak donosi Gazeta.pl na Facebooku Pakistan Mountain News pojawiła się informacja, że grupa pakistańskich wspinaczy chce zorganizować akcję poszukiwawczo-ratowniczą poniżej szczytu Nanga Parbat, gdzie od dwóch tygodni przebywa Tomasz Mackiewicz. Udział w akcji ma wziąć ośmiu Pakistańczyków, wśród których znalazł się Hassan Jaan, zdobywca K2 w 2014 roku. Informacja nie jest jeszcze pewna, kolejne doniesienia mają niebawem pojawić się na Facebooku.

To zaskakująca informacja biorąc pod uwagę fakt, że w środę ma się odbyć symboliczny pogrzeb Tomasza Mackiewicza. Rodzina chce pochować pustą trumnę i pożegnać Tomasza.

W najbliższą środę o godz. 15.00 w żoliborskim kościele św. Stanisława Kostki odprawiona zostanie msza w intencji Tomka. Spotkają się ludzie, którzy dają nam znać, że wciąż myślą o Tomku. Pomodlimy się za niego - powiedziała krewna Mackiewicza, Małgorzata Sulikowska w Onet.pl.

Ojciec Mackiewicza wciąż wierzy w to, że jego syn żyje.

Od ponad tygodnia walczymy o życie mojego Syna, Tomka Mackiewicza, wierząc, że jest jeszcze szansa. Spotykam się z opinią, że moja wiara jest irracjonalna, zaprzeczająca zdrowemu rozsądkowi, wręcz głupia, po prostu. A ja odpowiadam tak: nie takie cudowne rzeczy wydarzały się z Bożej inspiracji i dopóki nie będę miał twardych dowodów życia lub śmierci, zawsze będę za życiem - napisał Witold Mackiewicz w liście otwartym.

Pakistańczycy chcą wyruszyć na Nanda Parbat po Tomasza Mackiewicza

Tomasz Mackiewicz zdobył szczyt Nanga Parbat, ale nie wrócił do bazy pod szczytem.

W środę ma się odbyć pogrzeb Mackiewicza