Od kilku miesięcy polskie radiostacje podbija utwór "Beautiful Madness" Michaela Patricka Kelly. To nazwisko wydaje Wam się znajome? I słusznie, bowiem mowa o słynnym Paddy'm z kultowego zespołu "The Kelly Family", który podbijał świat w latach 90.! Dziś jeden z jego członków, czyli właśnie Michael Patrick, stawia na solową karierę. Polscy fani grupy są zachwyceni jego najnowszym singlem. A jak dziś wygląda idol nastolatek sprzed ponad 20 lat? Zobaczcie!

Paddy z "The Kelly Family" znów podbija listy przebojów!

Powiedzieć, że "The Kelly Family" było zespołem kultowym, to jakby nie powiedzieć nic. Grupa, założona w latach 70 przez Barbarę Ann Kelly i Daniela Jerome’a Kelly’ego oraz ich dzieci, z rokiem na rok stawała się coraz słynniejsza. Apogeum ich popularności przypadło na lata 90, po wydaniu albumu „Over the Hump” (łączna sprzedaż na poziomie prawie 5 mln egzemplarzy na całym świecie), z którego pochodzi jeden z największych hitów - „An Angel”. Autorem tego hitu jest właśnie Michael Patrick Kelly, który w 2003 roku postawił na solową karierę.

Z rodzinną grupą był związany przez 27 lat. Popularność nie dawała mu jednak wielkiego szczęścia. Odczuwając samotność i pustkę w życiu, postanowił zgłębić temat wiary w Boga, udał się do klasztoru, w którym spędził aż 6 lat:

Byłem tak mocno związany z tą muzyką i rodziną, że na rzecz tego projektu trochę zatraciłem swoje życie. Przyszedł w końcu taki moment, że powiedziałem stop i udałem się do klasztoru. Obecnie jestem szczęśliwy, że tworzę solowo, bo mam więcej swobody twórczej. […] Zrobiłem swoją najlepszą robotę dla zespołu rodzinnego, jestem zadowolony, że udało nam się tyle osiągnąć, spowodować uśmiech na wielu twarzach podczas śpiewania piosenek w trakcie koncertów. Od razu przypominają mi się występy w Polsce – publiczność w waszym kraju była zawsze najgłośniejsza, wchodziło się na scenę i od razu ogłuszał nas taki pisk „wooooooooow”! (śmiech) […] . Ale wiesz jak jest – nigdy nie mów nigdy – może pewnego dnia zanim wszyscy poumieramy, zaśpiewamy wszyscy razem ostatnią wspólną piosenkę! (śmiech) - powiedział jakiś czas temu w rozmowie z Radiozet.pl

Nigdy nie porzucił jednak muzyki. Obecnie pracuje nad kolejnym albumem, tymczasem jego hit "Beautiful Madness" podbija listy przebojów! Na YouTubie teledysk do utworu wyświetlono już prawie 10 mln razy, a w komentarzach rządzą polscy fani:

Widzę dużo polskich komentarzy. Polacy wiedzą co dobre Wrócił, zaśpiewał, zamknął usta wszystkim wątpiącym Piosenka coraz częściej grana w polskich mediach 😁 Radio ESKA, 4FunTv, Radio Weekend, Radio Szczecin.... Oby więcej i częściej - czytamy.

Czekacie na nową płytę Michaela? A może wolicie jego utwory z "The Kelly Family"?

Posłuchajcie singla "Beautiful Madness"!