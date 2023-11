Sypią się gromy po wypowiedzi Jurka Owsiaka, który podczas Przystanku Woodstock namawiał Krystynę Pawłowicz, by spróbowała seksu. I choć partia posłanki - Prawo i Sprawiedliwość - zapowiada proces przeciw szefowi WOŚP, on sam nie zamierza się cofać. Zobaczcie, co napisał na temat posłanki i "terapii seksem"

Słowa szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wywołały niemal natychmiastową reakcję.

Ale oburzyły również obserwatorów nie związanych z PiS, a często stojących nawet z drugiej strony politycznej barykady.

Jerzy Owsiak postanowił sam odnieść się do swoich słów. Napisał o nich długi wpis na Facebooku, który zatytułował "Seks na Woodstocku". Pisze m.in. o swoich doświadczeniach jako terapeuty.

Bez żadnej złośliwości, bez żadnego podtekstu, bez żadnego myślenia kategoriami seksistowskimi, pomyślałem, że gdyby ktoś do mnie przyszedł i opowiadał o swoim znajomym i o jego zachowaniach, o jego reakcjach na otaczającą rzeczywistość, o sianiu nienawiści, o obrażaniu ludzi, o wypowiedziach na granicy odpowiedzialności prawnej, i gdyby ktoś mnie zapytał, jak pomóc takiej osobie, to pierwsze o czym bym pomyślał, co miałbym w głowie, co mogłoby pomóc, to element przyjaźni, miłości i przytulenia. (...) To była moja spontaniczna wypowiedź, w której wyraziłem moje na ten temat przemyślenia i użyłem na Przystanku Woodstock dokładnie tych słów - niech Pani spróbuje seksu - pisze Owsiak. I dodaje: - Dla mnie seks to właśnie przytulenie, to pieszczoty, to wszystko to, co możemy dać bliskiej osobie w najbardziej intymny sposób. Nie utożsamiajcie seksu jedynie ze stosunkiem płciowym!