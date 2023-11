Już za kilka tygodni Otylia Jędrzejczak po raz drugi zostanie mamą. Sportsmenka ma już dwuletnią córeczkę Marcelinę wraz z Pawłem Przybyłą, byłym koszykarzem i nauczycielem wychowania fizycznego. Teraz para oczekuje drugiej pociechy i, sądząc po dużym brzuszku 35-latki, dziecko przyjdzie na świat lada moment.

Czy Otylia urodzi drugą córkę, a może będzie mieć syna? Ostatnio sportsmenka przez przypadek zdradziła płeć swojego dziecka! Zobaczcie, jak młoda mama wygląda w ostatnich dniach lub tygodniach ciąży. Jak myślicie, jak dziecko otrzyma na imię?

Zaraz po urodzeniu córeczki Marcelinki fani i media myśleli, że Otylia Jędrzejczak stanie na ślubnym kobiercu. Pływaczce nie śpieszy się jednak przed ołtarz. Otylia Jędrzejczak i Paweł Przybyła nie potrzebują obrączek na palcach, aby wiedzieć, że są sobie przeznaczeni.

Już za kilka tygodni para przywita na świecie swoje drugie dziecko. Według internautów gwiazda spodziewa się syna, a zdradził ją jeden ze wpisów na Instagramie, w którym padło słowo "pływaliśmy". Gdyby Otylia miała urodzić córkę z pewnością napisałaby "pływałyśmy" a tak się nie stało. 35-latka nie potwierdziła przypuszczeń fanów, ale lada moment wszystkiego powinniśmy się dowiedzieć. Sportsmenka opublikowała w sieci zdjęcie, na którym ma już bardzo duży brzuszek. Czy gwiazda urodzi jeszcze w wakacje? Zobaczcie, co napisała pod fotografią.

"Trener wyciągnął mnie z wody i kazał spojrzeć w lustro, a następnie powiedzieć: Wykonałam kawał dobrej roboty! Docenienie siebie zajęło mi kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt minut". Jako dojrzała zawodniczka zrozumiałam, jak ważne jest widzieć siebie w całej drodze do celu i jak ważne jest, żebyśmy sami potrafili siebie pochwalić, a nie tylko liczyć na pochwałę innych. DOCENIAJMY siebie i to co mamy!!! Uśmiechajcie się do siebie, rozpoczął się właśnie kolejny piękny tydzień naszego życia! - napisała Otylia na Instagramie.