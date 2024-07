Otylia Jędrzejczak należy do grona najbardziej utytułowanych sportowców w Polsce. Po zakończeniu kariery spodobał się jej jednak show-biznes i próbowała swoich sił jako aktorka. Teraz zamarzył się jej start w wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy Platformy Obywatelskiej, co zdążył wyśmiać już Kuba Wojewódzki. Przypomnijmy: Wojewódzki śmieje się z Otylii Jędrzejczak. Na nią też znalazł powód

Wybory zbliżają się wielkimi krokami, a kandydaci na europosłów promują się w mediach i zachęcają do oddawania głosów właśnie na nich. W dzisiejszym wydaniu publicystycznego programu "Polityka przy kawie", pojawili się właśnie Otylia Jędrzejczak i Maciej Żurawski - jeden z najpopularniejszych polskich piłkarzy, który również startuje do Europarlamentu, z ramienia SLD. Niestety, oboje nie będą mogli tego poranka zaliczyć do udanych.

Prowadząca program szybko bowiem wypunktowała żenujące braki w wiedzy dwójki kandydatów i to na poziomie bardziej niż podstawowym, szczególnie dla osób, które ubiegają się o miejsce w Parlamencie Europejskim. Jędrzejczak nie wiedziała, kto w Parlamencie ma inicjatywę ustawodawczą, Żurawski z kolei nie miał pojęcia o założeniach porozumienia z Kioto. Co więcej, były piłkarz nie wiedział nawet, jaki kraj przewodniczy Unii Europejskiej! Wyjaśnił, że po prostu... nie doczytał.

Dobosz-Oracz: Czy pan uważa, że Polska powinna popierać pogłębianie porozumienia z Kioto? Żurawski i Jędrzejczak: Z Kioto? Pani wyjaśni bardziej, co to z tym Kioto. Dobosz-Oracz: Porozumienie z Kioto zakłada, że do 2012 wiele krajów, które to porozumienie podjęły, miało ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Pogłębianie, czyli jeszcze większe redukcje. Pytam o to, dlatego że to ma nierozerwalny związek z tym, co się dzieje teraz na Ukrainie i z tym, co forsuje Donald Tusk, lider pani ugrupowania, który mówi o unii energetycznej. Jędrzejczak: Po prostu nie znałam stwierdzenia z Kioto. Natomiast o całym zdarzeniu mam wiedzę. Uważam, że my powinniśmy inwestować w nasz węgiel. Nawet klimatolodzy nie są do końca zgodni z tym, że dwutlenek węgla, który się wydziela, ma na pewno zły wpływ na klimat. Oni się między sobą kłócą i nie mają pełnej zgody.

Będziecie głosować na Jędrzejczak i Żurawskiego? Może czas jednak pożegnać się z aspiracjami politycznymi...

