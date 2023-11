Trwa baby boom w polskim show-biznesie! Do grona gwiazd, które wkrótce urodzą właśnie dołączyła Otylia Jędrzejczak, która na Instagramie pochwaliła się dobrą nowiną. Otylia dodała bardzo osobisty wpis oraz zdjęcie lekko zaokrąglonego brzuszka. Co napisała pływaczka?

Otylia, która dwa lata temu urodziła córkę Marcelinę, pochwaliła się swoim fanom, że znów jest w ciąży!

Kochać to dawać z siebie jak najwięcej każdego dnia. Kochać własne dziecko to uczucie jakie poznałam dwa lata temu i każdego dnia doświadczam jeszcze bardziej :) Czasem zadaje sobie pytanie, czy można kochać bardziej albo inaczej - czy można tę miłość podzielić ❤️albo rozmnożyć ❤️? Każda kartka mojego życia nabiera barw, a już niedługo będę mogła się przekonać, jak to jest dawać siebie jeszcze jednej małej istotce - napisała Otylia Jędrzejczak na Instagramie.