Córka Otylii Jędrzejczak, Marcelinka, w święta będzie miała osiem miesięcy. Spytaliśmy młodą mamę o powrót do formy!

Nie jestem typem kobiety, która obsesyjnie pilnuje wagi w czasie ciąży i natychmiast po porodzie zaczyna się odchudzać. A teraz staram się po prostu zdrowo odżywiać i nie myślę zbyt intensywnie o tym, jak stracić nadprogramowe kilogramy. Nie śpieszy mi się. Gdyby mi się śpieszyło, to potrafiłabym się skoncentrować na treningach i nie podjadałabym słodyczy (śmiech). Chudnę więc bardzo powoli”, mówi Otylia.

Sportsmenka jest jedną z niewielu gwiazd, która nie uległa przymusowi błyskawicznego powrotu do formy sprzed ciąży. W magazynie „Flesz” Otylia Jędrzejczak, tłumaczy, dlaczego ma takie podejście do powrotu do formy.

Tylko niewielki procent kobiet tyje w ciąży te książkowe 10 kg, a potem błyskawicznie chudnie. Większość pań, w tym również ja, przybiera na wadze więcej i, co muszę podkreślić, nie zawsze wynika to z nieopanowanego objadania się. Czynników jest więcej, bo każda kobieta ma inny organizm. Najważniejsze to czuć się dobrze samej ze sobą. Jeśli się tak nie czujesz, to zmień to, działaj, schudnij. Zrób, co chcesz, byleby w tym wszystkim odnaleźć siebie”, twierdzi Otylia.

Spytaliśmy też gwiazdę, czy w święta planuje wziąć ślub z Pawłem, swoim narzeczonym i ojcem Marcelinki.

Czy będzie ślub?

Na tym etapie życia mam poczucie, że papierek nie jest nam do niczego potrzebny, bo i tak traktujemy się, jakbyśmy byli małżeństwem. Teraz koncentrujemy się na wspólnej sprawie, czyli wychowywaniu córki. A na ślub pewnie kiedyś się zdecydujemy, to oczywiste. Kiedy? Pożyjemy, zobaczymy", mówi.

Otylia Swim Tour - mistrzyni pracuje teraz z dziećmi

Otylia z narzeczonym i córką Marceliną