Oto pełne wyniki plebiscytu na Gwiazdę Young Party.pl! Kto zdobył najwięcej głosów?

Za nami finał drugiej edycji plebiscytu na Gwiazdę Young Party.pl! Wielkim zwycięzcą okazał się Karol "Friz" Wiśniewski (ponad 591 tys. głosów), zaraz za nim na drugim miejscu uplasowała się Lexy Chaplin (ponad 569 tys. głosów), zaś trzecie miejsce sprzed roku obroniła Roxie Węgiel (ponad 170 tys. głosów)! Sylwetki oraz wywiady zwycięzców możecie znaleźć w bieżącym numerze magazynu "Party", który już w sprzedaży! Kto zaś zajął kolejne miejsce? Sprawdźcie!

Wyniki plebiscytu na Gwiazdę Young Party.pl!

10. Paulina Błędowska

MIŁOŚNICZKA WIZAŻU I MODY, która do mediów społecznościowych zaprosiła… swoją mamę! Ich wspólny kanał OMatkoiCórko!, nazywany fenomenem polskiego internetu, ma na YouTubie prawie pół miliona fanów. Paulina z mamą w zabawny sposób pokazują swoją relację. 19-latka prowadzi też własny kanał i trzeba przyznać, że wyrasta na ciekawą influencerkę!

Kevin Stajer Fotografia

9. Viki Gabor

MIAŁA ZALEDWIE 11 LAT, gdy wygrała zeszłoroczną Eurowizję Junior. Urodziła się w Niemczech, mieszkała w Anglii, aż w końcu osiadła z rodziną w Krakowie, w którym się wychowała. Młoda wokalistka o romskich korzeniach nagrała na razie cztery single – i to w jakim stylu! „Superhero” wyświetlono na YouTubie ponad 30 mln razy, a „Ramię w ramię” zaśpiewała w duecie z samą Kayah!

8. Sylwia Lipka

PIERWSZE KROKI w show-biznesie postawiła w wieku 18 lat, gdy została prowadzącą program „I Love Vio-letta” na Disney Channel. Dziś 23-latka jest internetową gwiazdą o wielu talentach – śpiewa (na koncie trzy płyty!), spełnia się jako aktorka (debiut w filmie „Jestem M. Misfit”), a nawet… tańczy! U boku Rafała Maseraka miała zawalczyć o Kryształową Kulę w ostatniej edycji „Tańca z gwiazdami”. Program wróci dopiero jesienią. Może to właśnie Sylwia go wygra?

East News

7. Julia Kostera

SWÓJ PIERWSZY FILMIK wrzuciła do sieci, gdy miała 9 lat. Dziś ma lat 16 i jest prawdziwą gwiazdą YouTube’a oraz aplikacji TikTok. Na swoich kanałach w mediach społecznościowych otwarcie dzieli się z rzeszą fanów (liczoną w milionach!) przemyśleniami, pokazuje stylizacje i nie tylko. Należy do Teamu X – grupy youtuberów, którzy mieszkają razem i wspólnie nagrywają filmiki publikowane potem w sieci. Serce Julii jest już zajęte. Jej ukochany to Kacper Blonsky, jeszcze popularniejszy od swojej wybranki gwiazdor internetu.

Instagram/Julia Kostera

6. Marcin Maciejczak

TEN CHŁOPAK MA GŁOS! W lutym wygrał „The Voice Kids”, a wcześniej wziął udział w „Mam talent!”, w którym swoim wykonaniem piosenki Zbigniewa Wodeckiego doprowadził do łez samą Agnieszkę Chylińską. Dziś ten utalentowany, pracowity i skromny 14-latek wymieniany jest jako główny kandydat do reprezentowania naszego kraju w tegorocznym konkursie Eurowizji Junior!

EastNews

5. Weronika Sowa

„ŚWIAT MÓJ JEST RÓŻOWY, (...) uśmiech przyklejony, ambicje nieskończone”, tak w popularnym ostatnio internetowym, charytatywnym wyzwaniu #Hot16Challenge2 śpiewa o sobie Weronika. 23-letnia youtuberka, znana pod pseudonimem Wersow, od paru lat podbija sieć, publikując filmiki, w których pokazuje swoje wyjątkowo barwne życie. Prywatnie związana jest ze zwycięzcą naszego rankingu, Karolem „Frizem” Wiśniewskim, i jest częścią jego Ekipy. Gwiazda internetu ma pokaźne grono wiernych fanów, którzy sami o sobie mówią Team Sówki!

Instagram

4. 4Dreamers

POZNALI SIĘ na nagraniach do programu „The Voice Kids”. Byli w różnych drużynach i tylko dwóch z nich dotarło do finału, ale polubili się na tyle, że postanowili założyć boysband, porównywany do słynnego One Direction! Kuba (18), Mateusz (15), Maks (15) i Tomek (17) na koncie mają dwa albumy studyjne, nominację do Fryderyka, gościnny występ na ceremonii otwarcia zeszłorocznej Eurowizji Junior oraz tysiące fanek. Czy ich serca są zajęte? Na ten temat milczą…

Mateusz Stępień

A więcej o zwycięzcach plebiscytu przeczytacie w nowym "Party" - już w sprzedaży!