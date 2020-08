Znamy kolejnych uczestników "Love Island 2"! Druga edycja show rusza już 31 sierpnia. Pod koniec tygodnia produkcja przedstawiła pierwszych dwóch uczestników. Byli to Natalia Lieber i Bartłomiej Maroszek. Właśnie ujawniono personalia kolejnych trzech uczestników. Są to Oliwia Knapek, Julia Nowakowska i Rafał Pietrzak. Koniecznie musicie ich poznać! Zapowiada się naprawdę gorący sezon.

Oliwia Knapek w "Love Island 2"

Druga edycja "Love Island" zapowiada się naprawdę gorąco. Do ekipy właśnie dołączyła Oliwia Knapek. To kolejna przebojowa i pewna siebie kobieta, która postanowiła znaleźć szczęście na "wyspie miłości". Uwielbia nowe wyzwania i adrenalinę. Interesuje się modą i sportem. Jej znakiem charakterystycznym jest uśmiech na twarzy. Czy właśnie optymistycznym podejściem do życia zjedna sobie pozostałych uczestników?

Jej wymarzony partner powinien być wysoki, mieć niebieskie oczy i piękny uśmiech, przede wszystkim jednak powinien być szczery: „powinien być męski i pewny siebie, ale nie przesadnie. Musi być duszą towarzystwa, troskliwy, zaradny i prawdziwy w uczuciach - czytamy na stronie o jej ideałach.

Oliwia do tej pory nie była w żadnym poważnym związku, czy pod okiem kamer się to zmieni?

Mat. promocyjne

Zobaczcie kilka jej zdjęć z Instagrama:

Julia Nowakowska w "Love Island 2"

Julia Nowakowska to kolejna piękność, która dołącza do ekipy "Love Island 2". 20-letnia blondynka nie jest jednak anonimowa w sieci! Nie od dziś marzy o karierze w show biznesie i stara się na to pracować. Niektórzy mogą kojarzyć ją z teledysków, ponieważ udało jej się wystąpić już m. in. u Smolastego czy Malika Montany. Na jej profilu na Instagramie śledzi ją już ponad 112 tysięcy osób! A zapowiada się na to, że ta liczba urośnie jeszcze kilkukrotnie.

Julia pochodzi z Warszawy i pracuje jako fotomodelka. Podkreśla, że uwielbia to, co robi i cieszy się, że jednocześnie może na tym zarabiać. Jaki jest jej idealny mężczyzna?

Powinien być wysoki, zadbany oraz być jej lojalnym przyjacielem i zawsze stawiać ją na pierwszym miejscu. (...) Wciąż szuka kogoś, kto zachwyci ją zarówno swoim wyglądem, jak i charakterem. Ważne są dla niej wzrost i piękny uśmiech, ale u partnera zwraca też uwagę na jego pewność siebie, ciekawą pasję i poczucie humoru. - czytamy na stronie Love Island

Czy odnajdzie swój ideał na "wyspie miłości"?

Julia jest pewna siebie i odważna. Uwielbia flirtować. Nie potrafi gotować, za to jest uzależniona od kupowania rzeczy w sex-shopie. Zapowiada się gorąco!



Mat. promocyjne

Julia ma na swoim koncie również kilka występów w teledyskach. Współpracowała m. in. ze Smolastym czy Malikiem Montaną. Poniżej możecie zobaczyć, jak wypadła w jednym z teledysków rapera:

Oto kilka zdjęć Julii Nowakowskiej z Instagrama:

Rafał Pietrzak w "Love Island 2"

Czas na kolejną męską odsłonę. Grono uczestników "Love Island 2" zasilił także Rafał Pietrzak. W 2019 roku został Misterem Ziemii Łódzkiej, czy swoją urodą i idealnie wyrzeźbionym ciałem zaimponuje również koleżankom z programu?

Rafał Pietrzak na co dzień jest trenerem personalnym. W wolnych chwilach trenuje sporty sylwetkowe i pływa. Na co dzień jest żywiołowy, kreatywny i uśmiechnięty. Widocznie nie sposób się z nim nudzić! Ma wysoką samoocenę!

Jest singlem już od dwóch lat, więc postanowił to zmienić! Jaki jest jego kobiecy ideał?

Ma słabość do drobnych kobiet, choć przyznaje, że wygląd nie jest najistotniejszy: „kobieta powinna mnie zaskakiwać! Od kobiety oczekuję wytrwałości, wyrozumiałości, szczerości i przede wszystkim bardzo emocjonalnej osoby, ponieważ sam taki jestem. - czytamy na stronie "Love Island"

Rafał podkreśla, że jest romantyczny i spontaniczny. Czy podbije serce którejś z uczestniczek?

Mat. promocyjne

Oto kilka zdjęć Rafała Pietrzaka z Instagrama: