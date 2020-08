Znamy pierwszych uczestników "Love Island 2"! To przystojny trener i... gwiazda "Projekt Lady"! 

Już 31 sierpnia rusza druga edycja programu "Love Island"! Najwyższa pora poznać pierwszych śmiałków. Polsat ujawnił sylwetki pierwszych dwóch uczestników miłosnego show. Kim są Bartłomiej i Natalia? On jest niezłym przystojniakiem, a ona... Próbowała zmienić swoje podejście do życia w "Projekcie Lady"! Zobaczcie, jak dziś wygląda!

Już w najbliższy poniedziałek rusza druga edycja hitowego show Polsatu "Love Island. Wyspa miłości". Wśród uczestników, którzy będą walczyć o miłość i pieniądze w programie będą Natalia Lieber i Bartłomiej Maroszek. Poznajcie ich bliżej!

Natalia Lieber - z "Projektu Lady" do "Love Island 2"

Natalia Lieber ma 23 lata i pochodzi z Oświęcimia, jednak od kilku lat mieszka w Warszawie. Studiowała dziennikarstwo, ale obecnie rozpoczyna studia magisterskie z zarządzania socjologią biznesu i mediów.

To nie jest jej debiut w telewizji! Była również uczestniczką 4. edycji "Projektu Lady". Już wtedy dała się poznać jako "fanka zabiegów kosmetycznych, kwasu hialuronowego i przedłużanych włosów". Wówczas zamiast inwestować pieniądze w edukację, wolała skupiać się na wyglądzie. Mówiła o sobie, że „nie mieści się w ramach naszego smutnego, szarego społeczeństwa” - czytamy na stronie Projektu Lady.

Jaka jest dziś? Na stronie Love Island czytamy o niej:

Chociaż jest bardzo komunikatywną oraz energiczną osobą, to w głębi serca sama siebie postrzega jako nieco nieśmiałą. Szybko się zakochuje i przywiązuje, ale równie szybko... zmienia zdanie. (...) Uwielbia imprezować i bardzo szybko nawiązuje kontakty z innymi. Mimo to uważa się za osobę wewnętrznie nieśmiałą. Być może to jest powodem, dla którego oceniając swój wygląd i charakter w skali od 1 do 10, przyznaje sobie jedynie 6.