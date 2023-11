Marcin Gortat znów jest zakochany! Popularny koszykarz już nie ukrywa swojej nowej miłości. Jak się okazuje, Gortat po rozstaniu z Alicją Bachledą-Curuś, do którego doszło pod koniec ubiegłego roku, związał się z Żanetą Stanisławską. Kim jest jego nowa ukochana? Okazuje się, że 36-latka nie tylko jest piękna, ale też niezwykle ambitna. Żaneta jest wykładowcą akademickim, trenerem biznesu i szkoleniowcem z zakresu makijażu permanentnego oraz mikropigmentacji medycznej. Co na jej temat powiedział ostatnio Gortat? I jak Żaneta wyglądała podczas meczu Gortat Team vs. Wojsko Polskie? Zobacz!

