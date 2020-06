Oto najprzystojniejsi, dorośli już synowie polskich gwiazd! Czym się zajmują i co robią w życiu? Zobacz! 

Niektóre polskie gwiazdy lubią chwalić się swoimi dziećmi. A kiedy są one dorosłe, bywa że często z nimi pracują, np. przy programach rozrywkowych. Postanowiliśmy dla Was sprawdzić, jak wyglądają i czym się zajmują dorośli synowie polskich gwiazd. Są niezłymi przystojniakami!

Synowie polskich gwiazd. To niezłe ciacha!

Zacznijmy od Leona Myszkowskiego, syna Justyny Steczkowskiej i Macieja Myszkowskiego, który sławę zyskał już kilka lat temu, wydając swoją książkę kucharską (artystka zawsze podkreślała, że to Leon najczęściej gotuje w jej domu). 20-letni zajmuje się również muzyką i bywa DJ-em na warszawskich imprezach. Pod

Grażyna Wolszczak ma 31-letniego syna, Filipa Sikorę. Wystąpiła z nim w show "Ameryka Express". Łączy ich wielka przyjaźń! Filip nie poszedł jednak w ślady mamy i nie został aktorem, pracuje zaś w branży IT!

A oto Janek, syn Natalii Kukulskiej! Chłopak ma już 20 lat, niedawno z tej okazji słynna mama złożyła mu życzenia:

Mój syn kończy 20 lat. Uszczypnijcie mnie. Świecie szykuj się na tego gościa - jest skarbem. Duma. 😍 Jaśku, nie będę tu publicznie robić Ci większej laurki, choć lubię „ robić Laurki”... ale wiesz, że ja Cię...

Paweł Deląg od zawsze był bożyszczem kobiet, a jego syn, Paweł Deląg Junior zdecydowanie urodę odziedziczył po ojcu! 27-latek związany jest z branżą filmową, na co dzień mieszka w Krakowie.

Pojawił się w moim życiu 19 lat temu... I sprawił, że stało się pełne barw, szczęśliwsze i po prostu lepsze. Synku, niech nigdy nie zabraknie Ci miłości, bo jest najważniejszą siłą - tak o swoim 19-letnim synu pisała jakiś czas temu Beata Tadla. Chłopak często wspierał mamę podczas jej oficjalnych wyjść, także wtedy, kiedy brała udział w polsatowskim "Tańcu z Gwiazdami"!

Prawdziwą sensację wzbudziła Tamara Arciuch, kiedy w dniu 21. urodzin swojego syna, Krzysztofa, opublikowała jego zdjęcie. Mało kto wiedział, że syn aktorki jest tak przystojny!

Zostałam Mamą w wieku 24 lat... Ten człowiek ukształtował moje życie ,ukształtował mnie. Tak-nie ja jego a on mnie. Jest moim przyjacielem, inspiracją teraz już partnerem. Wszystkiego najlepszego Synku! Bądź szczęśliwy! Mądry i dobry już jesteś - pisała gwiazda w dniu jego urodzin.

A to Antek, syn Doroty Szelągowskiej. 18-letni chłopak interesuje się aktorstwem, ma za sobą epizod w serialu "Na wspólnej". W tym roku miał przystąpić do matury, jednak jego mama zdecydowała, że ze względu na koronawirusa, nie podejdzie do egzaminu.

